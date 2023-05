Důchody vyřizuje 40 let starý systém. Úřad slibuje výměnu, potrvá deset let

Na rozhodnutí o důchodu má správa podle zákona tři měsíce, nyní na něj přes 90 dnů čeká 18 tisíc žádostí. Boháček uvedl, že by se měl úřad do konce června dostat do zákonných lhůt.

„Pro nás je klíčové, abychom co nejdříve nahradili náš stávající 40 let starý systém, ve kterém se programuje v jazyce COBOL. Máme na to už jen velmi malou skupinu zaměstnanců, nikdo jiný nám to dneska programovat v podstatě není schopen. Je to velmi nepříjemné. Bohužel jsme v situaci, kdy se historicky příliš mnoho času nevěnovalo tomu, aby se ten systém vyměnil,“ uvedl Boháček.

Podle něj má úřad připravený projekt s plánem výměny v postupných krocích. Získat na něj chce peníze z Národního plánu obnovy. „Zatím je to na dobré cestě. Je to projekt na deset let. První fáze by měla trvat zhruba dva roky. Mělo by to pomoci zvládat situaci lépe,“ řekl šéf správy. Zdůraznil, že pro výměnu systému je ale zásadní, aby byl úřad „bez restů“.

Co si schovávat pro žádost o důchod? výplatní pásky,

od roku 2004 stejnopisy Evidenčních listů důchodového pojištění

pracovní smlouvy

doklady o ukončení výdělečné činnosti

zápočtové listy

potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň

legitimaci ROH z minulého režimu, pokud jsou v ní vylepeny známky o placení příspěvků v jednotlivých měsících Zdroj: ČSSZ

Sociální správa čelí od podzimu náporu. Celkem dostala podle Boháčka loni za poslední čtvrtletí téměř 120 tisíc žádostí o předčasný důchod. Část lidí si tehdy výplatu odložila a nyní žádá ještě o přepočítání částky.

Od ledna se vyplácí také výchovné. O ně požádalo dosud 51 tisíc mužů a nově teď také žen, které se chystají do důchodu. Loni pracovníci řešili i dvě mimořádné valorizace kvůli inflaci. Úřad tak před pár týdny oznámil, že se doba vyřizování důchodu prodloužila a překračuje zákonnou lhůtu. V průměru tehdy trvala 99 dnů.

Podle ředitele bylo minulý týden žádostí o důchod, které nebyly přes tři měsíce vyřízené, 22 tisíc. Z nich 18 tisíc se týkalo předčasných důchodů. Tento týden evidoval úřad 18 tisíc žádostí po zákonné lhůtě, z nich 14 tisíc o předčasnou penzí.

„Máme strategii jak situaci vyřešit, abychom se ideálně do konce června dostali do stavu, kdy budeme schopni drtivou většinu žádostí vyřizovat v zákonné lhůtě,“ uvedl šéf ČSSZ. Podle něj se zapojili úředníci z jiných pracovišť. Počet těch, kteří penze vyřizují, se tak navýšil o 70 procent. Agenda se z centrály přesunula do poboček.

Podle poslance opozičního hnutí ANO Igora Hendrycha mohlo vedení resortu práce a úřadu situaci částečně předvídat. Uvedl, že samo ministerstvo poukazovalo loni na výhodnost předčasných penzí. Vyzval ministra práce Mariana Jurečku (KDU-ČSL) k přijetí politické odpovědnosti.

Jurečka se ohradil proti tomu, že by předčasné důchody propagoval. Podle něj jeho resort jen odpovídal na dotazy. Za potíže, které lidé kvůli zpoždění mají, se omluvil. Podotkl, že digitalizaci úřadu nemohl v předchozích letech ovlivnit. „Ale nevymlouvám se, nesu na tom svůj díl politické spoluzodpovědnosti,“ řekl ministr.