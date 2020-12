Chápu, že lidé jsou naštvaní, nelze je nechat na holičkách, řekl Hamáček

„K očkování je jediná alternativa PES a věřím, že se psem se nám žít pět nechce,“ uvedl Hamáček. Jedinou možností je tak podle něj proočkovat co největší část populace.

Hamáček nechtěl mluvit o možnosti odchodu z vlády

Nechtěl už moc rozebírat to, co řekl o den dříve, kdy naznačil, že setrvání sociální demokracie ve vládě je jisté jen po dobu nouzového stavu. Sněmovna ho schválila do 23. prosince. Až k tomu bude chtít ČSSD něco dalšího říci, tak to podle Hamáčka udělá.

„Rozhodně ve vládě zůstaneme po dobu nouzového stavu, protože pokládat vládu v této situaci pokládám za nezodpovědné. A pak se poradíme dál,“ řekl Hamáček v neděli v Otázkách Václava Moravce v České televizi. Premiér Babiš opáčil, že když to sociální demokracie chce, může odejít. Doplnil by vládu, pokračoval dál a nežádal Sněmovnu znovu o důvěru. Nečeká ale, že sociální demokraté se rozhodnou z vlády odejít.

Hamáček novináře, kteří se ho na upřesnění jeho výroku v diskusním pořadu ČT ptali, odkázal na Moravce. Prohlásil, že kdyby se ho moderátor neptal, tak by vůbec o setrvání ČSSD po dobu nouzového stavu nemluvil.



Klíčová hlasování: rozpočet a daňový balíček

Do konce nouzového stavu čeká ještě poslance závěrečné hlasování o státním rozpočtu na příští rok i o daňovém balíčku, který se změnami poslancům vrátil Senát.Vláda nemá zajištěnou podporu pro rozpočet. Hlasy pro něj nechtějí přidat komunisté, kteří vládu zatím tolerovali, pokud nebude armádě odebráno 10 miliard korun. To Babiš odmítá.

Sociální demokraty a ANO dělí také názor na podobu daní v příštím roce. ANO spolu s opozičními stranami ODS a SPD ve Sněmovně prosadilo, že po zrušení superhrubé mzdy od ledna příštího roku mají zaměstnanci odvádět daň z příjmu z hrubé mzdy ve výši 15 procent. Z příjmu nad čtyřnásobkem průměrné měsíční mzdy pak 23 procent.



Senát tyto sazby daní z příjmu potvrdil a vrátil návrh poslancům s návrhem, aby roční sleva na dani na poplatníka v příštím roce stoupla ze současných 24 840 korun o 3 tisíce korun a v roce 2022 o další 3 tisíce. Tedy méně, než pro co získali ve Sněmovně podporu opoziční Piráti. Senát také do daňového balíčku přidal kompenzace pro kraje a pro obce.

Na otázku, zda se přiklání k odchodu z vlády po skončení nouzového stavu, Hamáček odvětil: „To nechte na naší vnitrostranickou diskuzi. To, že se nám poprvé nepodařilo zabránit těm pravicovým experimentům, ke kterým hnutí ANO čas od času mělo tendenci, tak to je vážné, to je vážný signál, protože prostě ty peníze budou chybět a budou chybět těm nejpotřebnějším.“