Zpřísnění opatření nepomůže, lidé je nebudou respektovat, míní Prymula

13:23

Aktuální opatření, která platí v boji proti koronaviru, nejsou podle bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly dostatečná. Jejich zpřísněním ale dojde maximálně ke stabilizaci situace. Prymula se zároveň bojí, že pokud vláda přitvrdí, opatření již veřejnost nebude dodržovat. Naopak pomoci by v současné době mohly kompenzace, které by měly směřovat k lidem v karanténě i do ekonomiky.