Se strachem se dá výborně manipulovat. Apatie je živná půda, říká psycholog Kříž

S jakými strachy za vámi klienti dnes nejčastěji chodí?

Nejsou to jen strachy, jsou to i obavy a úzkosti, z kterých plynou psychické obtíže. Obecně za mnou lidé chodí spíš s problémy, jež úzce souvisí s prožíváním, tedy emocemi, které nás velmi ovlivňují. Emoce totiž máme proto, že dávají našemu životu význam. Ale když jsou negativní, tak nás samozřejmě ovlivňují negativně. Jinak řečeno – spouštějí negativní myšlenky nebo naopak. A myšlenky jsou to, jak vnímáme náš život a interpretujeme si věci, které se kolem nás dějí. Přemíra negativních myšlenek může rozvíjet psychické potíže a s tím se poté setkávám na terapiích. Co se týká široce sdílených společenských stresorů, trochu nadneseně řečeno, tak do jednoho dne se řešilo jako největší ohrožení covid a druhý den po útoku na Ukrajinu už to, že je na Černém Mostě málo atomových krytů. Obavy z covidu skončily ze dne na den, protože primárně zavládlo zděšení z války v Evropě. Covid byl najednou přijatelnějším stresorem.

Mladší generace nemusí o nic soutěžit, o nic bojovat a před jakoukoliv překážkou hned uniká nebo dochází k frustraci.