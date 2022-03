Na zprávy koukat jen dvakrát denně, radí psycholog, jak se nehroutit z války

Už přes dva roky svět čelí pandemii koronaviru, nyní válce na Ukrajině. Může naše duševní zdraví tato dlouhodobá negativita ovlivnit?

Obecně ano, výzkumy z covidu ukazovaly, že dochází k nárůstu úzkostných, depresivních příznaků. Samozřejmě současná situace na Ukrajině je další hrozbou. Odhadoval bych, že to půjde ve směru navýšení právě úzkostných a depresivních příznaků. To, co už trošku známe z toho covidu. Teď se tyto dvě síly mohou sčítat a působit dál, takže to ovlivnění tam je.

Katastrofické scénáře, které vedou k vysoké hladině úzkosti, mají nějaké alternativní scénáře. Je potřeba s těmi katastrofickými bojovat a namítat sám sobě, že jsou i jiné scénáře, které mohou být více realistické.