Česko se rozkašlalo. Respirační onemocnění přibývají, objevil se i černý kašel

Hygienici kraje Vysočina od srpna do listopadu zaevidovali 49 z celkově 50 letoších případů černého kašle. Onemocnění může být rizikové hlavně pro novorozence a kojence, kteří ještě nejsou kvůli věku očkovaní nebo nemají očkování dokončené.

„Dávivý, nebo také černý kašel je vysoce nakažlivé onemocnění, které se přenáší vzdušnou cestou prostřednictvím kapének. Ty vznikají při mluvení, kašlání a smrkání,“ uvádí Hana Pavlasová, ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice. Nákaza se šíří v lokálních ohniscích, často mezi členy rodiny.

Loni hygienici na Vysočině dávivý kašel vůbec nezaznamenali, v roce 2021 evidovali jeden případ. V uplynulých deseti letech se nákaza nejvíc rozšířila v roce 2014, kdy bylo přes 300 nemocných a v roce 2019, kdy jich bylo víc než 100.

Černý kašel Zpočátku se jeví jako běžný zánět dýchacích cest. Může k němu přibýt rýma, slzení, kýchání, zánět spojivek. Dále se připojuje i mírně zvýšená teplota, chrapot a bolesti v krku. V převážné většině případů ale dochází k následnému rozvoji záchvatovitého, obvykle suchého kašle, s rudnutím až modráním v obličeji.

Covid v Olomouckém i Zlínském kraji

Nemocnost akutními respiračními chorobami vzrostla v Olomouckém kraji, za uplynulý týden o 7,8 procenta. Hygienici nyní evidují 1 475 případů na 100 000 obyvatel. Zvýšil se také počet případů onemocnění covidem-19, žádný hromadný výskyt však hygienici nezaznamenali.

„Nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Prostějov (1 824), nejnižší v okrese Přerov (1 098). Nejvyšší nemocnost byla zaznamenána ve věkové skupině do pěti let, nejnižší ve věkové skupině nad 65 let,“ uvedla mluvčí hygieniků Markéta Koutná.

V porovnání s předchozím týdnem hygienici zaznamenali také vzestup u chřipky. Výskyt se zvýšil o 29 procent a na 100 000 obyvatel nyní připadá 80 případů chřipky. „K 1. prosinci nemáme hlášený žádný závažný případ chřipky vyžadující intenzivní péči,“ podotkla Koutná.

Nových případů covidu-19 v nynějším kalendářním týdnu hygienici evidují 706, což je o 159 nákaz více než v předchozím týdnu. Nejvíce nových případů testy potvrdily na Olomoucku, a to 253, na Prostějovsku to bylo 164, na Šumpersku 143, na Přerovsku 108 a na Jesenicku 38.

Ve Zlínském kraji nemocnost oproti předchozímu týdnu vzrostla o 14,5 procenta. Na 100 000 obyvatel připadlo 1 592 případů akutních respiračních onemocnění.

„Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 3 277 nemocných osob na 100 000 je evidována u předškolních dětí, tedy u dětí ve věkové kategorii nula až pět let. Oproti předchozímu týdnu k nejvyššímu nárůstu počtu onemocnění, o 26,3 procenta, došlo ve věkové kategorii nad 65 let, nicméně významný nárůst je evidován i ve věkových skupinách 15 až 24 a 25 až 64 let,“ sdělila zástupkyně krajské hygienické stanice Vendula Ševčíková.

Přes růst počtu akutních respiračních onemocnění se zatím v kraji výrazně nezvyšuje počet lidí s chřipkou. „Předpokládáme, že počet chřipkových onemocnění bude postupně narůstat,“ uvedla Ševčíková. Hygienici zatím nemají hlášené žádné závažné onemocnění chřipkou. V minulé sezoně jich evidovali 11.

Přibylo také nově nakažených koronavirem. Tento týden bylo nových případů 463, minulý týden ve stejném období od pondělí do čtvrtka 381. Nejvíce nově nakažených přibylo tento týden v pondělí, 142, před týdnem jich bylo 133.

Začátek epidemické situace v Hradci Králové?

V Královéhradeckém kraji v pátek hygienici evidovali 1 632 nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou v přepočtu na 100 000 obyvatel. Nejvyšší nemocnost je nyní v okrese Hradec Králové, nejnižší na Rychnovsku. V aktuální sezoně tam nezaznamenali žádný klinicky závažný případ chřipky.

Nárůst počtu nakažených u chřipkových onemocnění v Královéhradeckém kraji podle hygieniků v posledních dnech hraničí se začátkem nepříznivé epidemické situace. „Epidemiologická situace v kraji odpovídá právě probíhajícímu ročnímu období,“ uvedla mluvčí hradecké KHS Veronika Krejčí. O epidemii chřipky podle ní v Královéhradeckém kraji ještě hovořit nelze.

„Nejvyšší nemocnost je hlášena ve věkové skupině 15 až 24 let, následují nejmenší děti do pěti let věku, naopak nejméně nemocné jsou nyní osoby ve věkové skupině 25 až 64 let,“ dodala Krejčí.

Mírný úbytek nemocných ve Slezsku

V Moravskoslezském kraji v tomto týdnu naopak nemocných mírně ubylo. Úbytek představuje čtyři procenta, což je podle hygieniků zanedbatelné. Na 100 000 obyvatel aktuálně připadá 1 200 případů, v minulém týdnu to bylo 1 251 onemocnění. Opět ale přibylo nakažených covidem-19.

Nejvyšší nemocnost hygienici evidují na Opavsku, kde dosáhla 1 929 případů na 100 000 obyvatel, což představuje nárůst o 15 procent ve srovnání s předchozím týdnem. Naopak významný pokles byl na Bruntálsku, kde se počet lidí s akutními respiračními infekcemi snížil o 41 procent, nemocnost tak klesla na 1 571 případů na 100 000 obyvatel. „V ostatních okresech, s výjimkou okresu Ostrava-město, byl zaznamenán nárůst nemocnosti,“ uvedl mluvčí hygieniků Aleš Kotrla. Právě na Ostravsku je situace nejpříznivější, na 100 000 obyvatel tam připadá 515 nemocných.

Nejčastěji jsou stále nemocné děti do pěti let. V této sezoně hygienici zatím nezaznamenali žádný závažný případ chřipky, tedy laboratorně potvrzené onemocnění, které by u pacienta vyžadovalo hospitalizaci spojenou s intenzivní péčí.

Nakažených koronavirem v tomto týdnu ale opět přibylo, bylo to 828 nemocných. Šlo o 496 žen a 332 mužů. O týden dříve to bylo 755 případů onemocnění covidem-19, větší podíl rovněž představovaly ženy.