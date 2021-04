Dvěma pětinám Čechů zemřel kvůli covidu někdo blízký, ukázal průzkum

Pětina lidí, kteří se setkali s úmrtím někoho z okolí v souvislosti s nemocí covid-19, pak uvedla, že zemřelými byli známí a u osmi procent to byli kolegové a přátelé. Vyplynulo to z dubnového průzkumu agentury NMS Market Research.

Podle informací na webu ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nákazou zemřelo od začátku epidemie loni v březnu 28 800 lidí. „Což lze z našich dat interpretovat i jako situaci, kdy reálně zhruba šest procent Čechů a Češek přišlo o osobu z nejbližší rodiny,“ uvedl analytik NMS Market Research Vít Pavliš.

Agentura rovněž zjišťovala to, jak pandemie dopadla na pocit spokojenosti a duševní pohody veřejnosti. Jedenašedesát procent dotázaných uvedlo, že v porovnání s dobou před koronavirem se jejich duševní pohoda zhoršila, a podle většiny z nich, 90 procent, je příčinou právě koronavirová situace. Desetina lidí, kteří pociťují zhoršení spokojenosti a duševní pohody, využila podle svého vyjádření i odbornou pomoc od lékaře, psychologa nebo psychoterapeuta.

Méně spokojení než před loňským březnem, kdy se v ČR objevily první případy nákazy, jsou hlavně Češi z nízkopříjmových skupin obyvatel, ženy a lidé do 24 let, doplnila agentura. Průzkum provedla v době od 31. března do 3. dubna mezi 1013 respondenty.