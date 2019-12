3000 statečných zasáhne do voleb, řekl Čižinský. Je připraven být premiér

Na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii za odstoupení premiéra Andreje Babiše jste ohlásil vznik aktivity 3000 statečných. Na jejích stránkách píšete: Vytváříme politickou sílu a chceme oslovit ty, které tradiční politické strany oslovit neumí. Znamená to, že se snažíte vytvořit nové politické hnutí, které by kandidovalo ve volbách do Sněmovny?

Cílem je oslovit aktivní lidi, kteří jsou ochotni něco pro politiku udělat, kteří jsou ochotni přesvědčit své sousedy, kteří jsou ochotni nasbírat politickou podporu. Nechceme nějaké stamiliony, nechceme billboardy. Více funguje snaha lidí zespoda, protože tak není člověk odtržen od reality. Kdybychom chtěli štěpit, nebo rozdělovat, tak zakládáme politickou stranu, a to my neděláme. Chceme politickou sílu, která takto může vzniknout, využít, aby se politická scéna sjednotila a aby žádný hlas nepropadl.

Chcete tedy najít lidi, kteří ještě v politice nejsou, ale kteří by v ní mohli působit a měli schopnost ji změnit.

Chceme najít lidi, kteří jsou ochotni zajít za svým sousedem, něco mu vysvětlit, zapůsobit na něj, získat od něj podporu. Jsem si jistý, že pokud takových lidí bude tři tisíce, tak skutečně potenciál proměnit politickou sílu a vybudovat takovou politickou sílu, aby to mohlo přivést nové voliče, kteří jsou zklamaní, už k volbám nechodí. Aby to pomohlo dodat naději na změnu v politice, kterou je nová politická síla schopna zajistit.

Je úplně vyloučeno, když najdete těch tři tisíce lidí, kdyby vám řekli, že mají ambici kandidovat ve volbách, že by vás přesvědčili, abyste do těch voleb jako ta nová síla, řekněme hnutí, šli?

My jsme samozřejmě připraveni se nějakým způsobem podílet na politice. Podmínka je, aby hlasy nepropadaly a aby nedošlo ke štěpení, ale sjednocení. Samozřejmě jsme připraveni zasáhnout do voleb, ale nesmí to vést ke štěpení.

Vy sám jste poslanec, zvolený původně za KDU-ČSL, jste i pražský zastupitel, starosta Prahy 7. Chtěl byste vy osobně v čele „3000 statečných“, které hledáte kandidovat do Sněmovny?

Teď budujeme tu síť lidí. Doufám, že se přihlásí, že to bude fungovat. Budeme chtít přivést k volbám lidi, kteří k volbám nechodí, a dát jim naději.

Jsem skaut a ti mají heslo Buď připraven

Předpokládám, že vy osobně ale chcete kandidovat do Sněmovny? Kde vidíte své místo v politice?

Nejde vůbec o mě. Teď jde o to, že zkoušíme zapojit občanskou společnost do politického dění. Pokud jde o mě osobně, to ukáže čas.

Jste připravený být i premiérem?

Jsem skaut a ti mají heslo Buď připraven. Pokud by se všechno povedlo, tak jsem připraven.

Máte nějaký časový limit, do kdy chcete vědět, zda má vaše iniciativa dostatečný ohlas? Do kdy se ukáže, zda to je pro dost lidí užitečný projekt?

Jsem přesvědčen, že to fungovat bude. Budeme vyhodnocovat, jestli se lidé hlásí. Mohou se přihlásit na naší webové stránce www.3000statecnych.cz. Už teď jsou to stovky lidí, což je naděje.

Je vaše aktivita reakcí na to, že demokratické opoziční síly zatím neukazují příliš velkou schopnost se domluvit na společném postupu?

Je to reakce na to, že tuto formu „ze zdola“ vlastně nikdo nepoužívá a je to škoda.

Jak chcete řešit riziku, že se na vás projekt mohou přilepit lidé, kteří to budou brát jen jako výtah k tomu, aby se dostali na nějakou pozici v politice, a to ne pro něco jako obecné dobro, ale že to budou vidět jako šanci naskočit do vlaku, ve kterém ještě nejsou?

Rozumím. Když se podíváte na lidi, které jsme přivedli do politiky, tak to jsou lidé, kteří jsou ochotni vzít podpisový arch a nasbírat třeba 300 nebo 500 podpisů. Někomu takovému, kdo je konjunkturalista, se k těmto lidem nepodepíše.