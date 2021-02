Němci nemají dost místa, brání se ministerstvo. Rozvoz pacientů začal

Převoz dvou desítek pacientů z přetížených nemocnic v Sokolově a v Chebu do jiných zařízení ve vnitrozemí dopoledne také již začal. Lidi se středním průběhem nemoci převezmou nemocnice v Praze, Plzeňském a Středočeském kraji.



Ministerstvo zdravotnictví reagovalo na Twitteru na čtvrteční výzvu imunologa Zdeňka Hela, aby minsitr zdravotnictví Jan Blatný v současné situaci odstoupil. „Odmítáme nevědecký tlak některých uskupení,“ uvedl resort.

Imunolog Zdeněk Hel již před časem upozornil v rozhovoru pro iDNES.cz na špatnou komunikaci ministerstva. Ve čtvrtek Hel na sociální síti vyzval současného ministra Blatného k rezignaci.

Hel upozornil na vážnou situaci v chebské nemocnici a ministrem odmítnutou pomoc od Německa. Nad odmítnutí pomoci ze strany Německa se ve čtvrtek pozastavoval i chebský starosta Antonín Jalovec. „Mrzí mě ale ten silný odpor vůči spolupráci s Německem,“ řekl.

„Pan ministr Blatný zatvrzele odmítá pomoc Německa. Ze strany Německa jde o symbol dobré vůle, přátelství a soudržnosti mezi sousedy, o symbol Evropanství. Stejně, jako pan ministr odmítá pomoc vědecké komunity, odmítá pomoc Evropy. Pane ministře, odstupte,“ apeloval imunolog Hel ve svém příspěvku.

„Nikdo nic neodmítá a vy to moc dobře víte. Neodmítáme spolupracovat s Německem. Tamější volné kapacity jsou ale v jednotkách, zatímco transport potřebují desítky pacientů,“ napsalo zdravotnictví s tím, že žádný pacient není ohrožen na životě tím, že je léčen v Česku.

„Chcete říci, že jsou čeští zdravotníci horší než Němci? Není pravda ani to, že nekomunikujeme s vědeckou komunitou. Odmítáme jen nevědecký nátlak některých uskupení. Odborné skupiny na MZ jsou otevřeny všem, kdo jsou ochotni převzít odpovědnost a pracovat. Najdete k tomu odvahu?“ dodalo poté ministerstvo zdravotnictví.

Narážkou na „některá uskupení“ ministerstvo pravděpodobně naráželo na iniciativu Sníh, kterou je imunolog Hel členem. Jedná se o apolitické sdružení odborníků z Česka a zahraničí.

Hel ovšem následně dodal, že ministerstvo s vědeckou komunitou odmítá komunikovat. „Opakovaně vyzývá, ať si vědci udělají kongres, až bude po všem. Pane ministře, prosím odstupne,“ zopakoval svá slova. Podle něj jsou čeští zdravotníci naprosto vynikající.

Slova ministerstva následně rozporoval i Marián Hajdúch, bývalý koordinátor testování na covid-19. „Není pravda, že odborné skupiny na MZ jsou otevřené všem, kdo jsou ochotní převzít odpovědnost a pracovat,“ uvedl. Hajdúch skončil na ministerstvu na konci loňského roku.

Kritikou Blatného nešetřili ani někteří politici. „Úcta vlády ke zdraví svých občanů se tu projevuje tak, že vás raději nechají umřít, než aby vás pustili do špitálu v Německu, protože by to PRově vypadalo blbě... Shořte v pekle fakt už,“ napsal například na Twitteru pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Ministra Blatného ve čtvrtek kritizoval i známý imunolog Václav Hořejší. „Pan ministr u mě ztratil důvěru, když se v pořadu Otázky Václava Moravce hloupě snažil zmenšit ta hrozná čísla, která u nás jsou. Pro mě už je pan ministr, abych tak řekl, ‚odkecanej‘,“ řekl.

Česká televize v pořadu Otázky Václava Moravce v neděli informovala o tom, že Blatný má do 14 dnů odejít z pozice ministra zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš pak tvrzení ČT popřel. Uvedl, že o výměně ministra neuvažuje. Jeho budoucnost v čele resortu je nejistá nicméně i podle sázkových kanceláří. Bookmakeři Chance viděli v úterý jeho naděje na setrvání ve funkci do začátku dubna padesát na padesát.

