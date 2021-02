Blatný je odepsaný a boj proti covidu téměř ztracený, míní imunolog Hořejší

Podle imunologa Hořejšího to, že by se měla opatření více dodržovat je ohraná písnička. To, aby se lidé přizpůsobili opatřením, závisí na důvěře k úřadům. „Ta důvěra byla zcela promarněna, je opravdu na nízkém stupni,“ řekl České televizi lékař.



„Pan ministr u mě ztratil důvěru, když se v pořadu Otázky Václava Moravce hloupě snažil zmenšit ta hrozná čísla, která u nás jsou,“ doplnil Hořejší, podle kterého v Česku chybí kompetentní autorita, která by boj proti covidu řídila. „Pro mě už je pan ministr, abych tak řekl, ‚odkecanej‘,“ řekl.



Podle Hořejšího jsou opatření přísná dost. Během rozhovoru pro ČT ale několikrát apeloval na provádění masového testování, a to nejenom ve výkonu práce, kde je velká fluktuace lidí. „U nás všechno tak strašně dlouho trvá, o všem se jen mluví a nikdo není schopný to zorganizovat,“ řekl.



Hořejší také řekl, že převládne silnější mutace koronaviru. „Jsou i nebezpečnější varianty viru, a to takové, které by unikaly působení vakcín. To by byla noční můra a zdá se, že takové varianty existují,“ řekl.

Imunolog stále doporučuje rozšířit testování a eliminovat tak virus v populaci. „Teď jsme v situaci, že už to vůbec nejsme schopni zvládat. Trasování kontaktů je parodie,“ doplnil. Podle něj se zásadní chyba udělala už na začátku září a od té doby se z této situace Česko neumí dostat.

Ovšem podle slov imunologa není Česká republika jediná, kdo epidemii přestal zvládat. „Sice jsme skutečně teď asi nejhorší na světě, ale jen o trochu nejhorší,“ řekl Hořejší s tím, že hůře koronavirovou epidemii zvládá například Belgie. Se zvládáním epidemie má problém celá Evropa i Spojené státy.

Pane ministře, odstupte Ministra zdravotnictví Jana Blatného k odchodu vyzývají již i odborníci. Například imunolog Zdeněk Hel, který již před časem upozornil v rozhovoru pro iDNES.cz na špatnou komunikaci ministerstva. Ve čtvrtek Hel na sociální síti vyzval současného ministra Blatného k rezignaci. Hel upozornil na vážnou situaci v chebské nemocnici a ministrem odmítnutou pomoc od Německa. „Pan ministr Blatny zatvrzele odmítá pomoc Německa. Ze strany Německa jde o symbol dobré vůle, přátelství a soudržnosti mezi sousedy, o symbol Evropanství. Stejně, jako pan ministr odmítá pomoc vědecké komunity, odmítá pomoc Evropy. Pane ministře, odstupte,“ apeloval imunolog Hel ve svém příspěvku.

„Moje predikce je taková, že pokud situace zůstane na nynější špatné úrovni, bude tady každý den ještě dva nebo tři měsíce umírat průměrně nejméně sto lidí denně,“ hodnotil Hořejší s tím, že je to hrozné číslo, ale podle jeho slov může být situace i daleko horší.



Proto, aby se dalo říci, že Česko epidemii potlačilo, musela by čísla hospitalizovaných pacientů a úmrtí spadnout asi na desetinu.

Opatření, která jsme zavedli, přestala fungovat, řekl k epidemii Blatný: