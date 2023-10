Fiala a Fico míří do Bruselu, špičky EU proberou Izrael, Ukrajinu i migranty

„Je naprosto jasné kdo je viník a kdo oběť, nesmíme zapomínat, že původcem teroru je Hamás a proto má Izrael jasné právo na obranu, na teror Hamásu nemohou doplácet nevinní lidé,“ řekl premiér Petr Fiala před svým odletem na summit kde zastoupí i rakouského kancléře, se kterým navštívil Izrael.

Podle Fialy je také důležité mít naprostou jistotu, že evropské prostředky nebudou v případě humanitární pomoci zneužity teroristy. „Před humanitární pomocí musíme myslet na právo Izraele bránit se,“ prohlásil. Humanitární pauzy umožňující pomoc civilistům v Gaze by ale nebyly pro Fialu důvodem odmítnout závěry summitu EU.

Fiala se také zmínil, že na summitu bude třeba přiblížit postup jak bude Evropská unie přistupovat k zemím jako je Tunisko nebo Egypt, z jejíchž území přicházejí migranti. „Musíme řešit problém nelegální migrace ještě předtím než ho máme v evropském prostoru a zpřísnit ochranu vnější hranice a zrychlit vyhošťování těch, co tu nemají co dělat, tento názor zastávám dlouhodobě a stává se v Evropské radě hlavním proudem,“ dodal Fiala podle kterého je největším hendikepem pro komplexní řešení migrace to, že Evropa nemá účinnou migrační politiku.

Prezidenti a premiéři hodlají vyjádřit znepokojení nad zhoršující se humanitární situací v Pásmu Gazy a vyzvat k rychlému a bezpečnému přísunu humanitární pomoci těm, kteří ji potřebují mimo jiné prostřednictvím humanitárních koridorů a přestávek.

Vyplývá to z posledního návrhu připravených společných závěrů z jednání. Zda bude prohlášení vyhovovat všem členským státům EU, ukáže až samotné jednání lídrů sedmadvacítky.

Evropská rada „co nejdůrazněji odsuzuje Hamás za jeho brutální teroristické útoky v Izraeli,“ stojí v závěrech z jednání, které byly v uplynulých dnech a nocích několikrát přepracovány, aby vyhověly požadavkům všech členských států EU. Za „obzvláště ohavné zvěrstvo“ je v textu označeno použití civilistů jako lidských štítů Hamásem.

Některé státy, včetně České republiky, měly k textu výhrady, protože podle nich dostatečně nezdůrazňoval, kdo v konfliktu vystřelil jako první. To se postupně změnilo a nejnovější text jde už podle dostupných informací „správným směrem“, konečné slovo ale bude mít přímo na jednání premiér Petr Fiala. Ten ve středu spolu se svým rakouským kolegou Karlem Nehammerem navštívil židovský stát a uvedl, že bude usilovat o to, aby unijní summit potvrdil jednoznačnou podporu Izraele a jeho právo na sebeobranu.

„Evropská rada vyjadřuje své nejhlubší znepokojení nad zhoršující se humanitární situací v Gaze a vyzývá k trvalému, rychlému, bezpečnému a neomezenému přístupu humanitární pomoci k těm, kteří ji potřebují, prostřednictvím všech nezbytných opatření, včetně humanitárních koridorů a přestávek,“ stojí dále v textu závěrů z jednání.

Proti předchozím dnům v textu nově přibylo, že je potřeba zajistit, aby pomoc neskončila v rukou teroristických organizací. Také Česko prosazovalo zmínku, že je v souvislosti s konfliktem potřeba bojovat proti šíření dezinformací, což se nakonec v dokumentu rovněž objevilo.

„Evropská rada připomíná potřebu vyhnout se regionální eskalaci a jednat v tomto ohledu s partnery, včetně palestinské samosprávy,“ zní text, o kterém dnes budou nejvyšší představitelé zemí EU jednat.

Útok Hamásu se 7. října si v Izraeli vyžádal na 1400 obětí, především civilistů, dalších více než 200 lidí palestinští ozbrojenci odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Při odvetných náletech v Gaze zahynulo podle palestinských zdravotnických úřadů přes 6 500 lidí.

S Ficem chce Fiala hledat společnou řeč

Summitu se poprvé ve své staronové funkci bude i slovenský premiér Robert Fico. Ten před volbami varoval, že v případě svého vítězství už Ukrajině nepošle „ani jeden náboj“ na pomoc proti ruské agresi.

Tento dramatický posun od výrazně proukrajinského postoje odcházející vlády se zčásti zakládá na historických sympatiích Slovenska k Rusku. Jak ovšem upozornil v říjnu portál Politico, existuje i velmi osobní důvod, proč Fico nemá Ukrajinu rád.

Vše souvisí s rokem 2009, kdy byl Robert Fico slovenským premiérem. Tehdy 7. ledna vyvrcholila dlouhotrvající hádka mezi Ruskem a Ukrajinou kvůli zemnímu plynu a přes Ukrajinu přestal do EU proudit ruský plyn. To pro Slovensko uprostřed zimy znamenalo obrovské potíže.

Fico před dnešním startem dvoudenního summitu lídrů členských zemí EU odmítl zavedení dalších sankcí proti Rusku, pokud by poškodily Slovensko, jak ho podle něj poškodila většina dosavadních sankcí. Jako předseda vlády nehodlá podporovat poskytování vojenské pomoci Ukrajině, která se od loňska brání ruské vojenské invazi. Česko patří mezi nejvýznamnější podporovatele Ukrajiny a zastánce sankcí.

Fico svými výroky o protiruských sankcích a odmítání vojenských dodávek na Ukrajinu setrval na svých názorech z období před zářijovými parlamentními volbami, které jeho strana Směr-sociální demokracie vyhrála. „Já se s premiérem Ficem setkám dnes poprvé, předpokládám, že se na jednání Evropské rady potkáme. A uvidíme, jaké budou Slovensko jeho ústy zaujímat postoje,“ uvedl Fiala. Doplnil, že se bude snažit nalézt společnou řeč s jakýmkoliv slovenským premiérem.

Zelenskyj promluví přes telemost

Hlavy států a vlád nynější sedmadvacítky se budou rovněž zabývat situací na Ukrajině. Přes videohovor by se s nimi měl spojit i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Očekává se, že státníci znovu odsoudí ruskou agresi a vyjádří Kyjevu podporu na „tak dlouho, jak to bude potřeba“.

Předseda Evropské rady Charles Michel by chtěl, aby se premiéři a prezidenti členských zemí zabývali zejména způsoby, jak urychlit vojenskou podporu Ukrajině. Snahou EU je uvolnit osmou tranši z vojenské pomoci Ukrajině z Evropského mírového nástroje, kterou od května blokuje Maďarsko.

Summitu se poprvé ve staronové funkci zúčastní i slovenský premiér Robert Fico, jehož vláda byla jmenována teprve ve středu. Fico během předvolební kampaně varoval, že jako nový ministerský předseda už nepošle Ukrajině „ani jeden náboj“ na pomoc proti ruské agresi. Očekává se tedy, jaké bude prezentovat postoje po svém uvedení do funkce.

Dalšími tématy dvoudenního jednání budou hospodářství a konkurenceschopnost EU či téma migrace.