„Nebudu hlasovat pro žádné sankce proti Rusku, pokud nebudou na stole analýzy dopadů na Slovensko. Pokud mají být takové sankce, které nás budou poškozovat, jak nás poškozovala většina sankcí, tak já nevidím žádný důvod podporovat byť jen odkazy,“ řekl Fico před poslanci evropského výboru slovenského parlamentu. Dodal, že odkaz na další balík protiruských sankcí chtějí do závěru summitu EU prosadit pobaltské země.

Slovensko do nástupu Ficovy vlády patřilo k silným podporovatelům Ukrajiny, které pomáhalo i vojenskými dodávkami, a rovněž se řadilo k zastáncům protiruských sankcí.

„Jako předseda vlády budu podporovat nulovou vojenskou pomoc Ukrajině,“ uvedl Fico. Jeho postoj znamená, že po Maďarsku je Slovensko druhou zemí Visegrádské skupiny (V4 – Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), která odmítá dodávky zbraní na Ukrajinu.

„Postoj mé vlády je, že okamžité zastavení vojenských operací je to nejlepší řešení, které pro Ukrajinu máme. Evropská unie by se měla proměnit z dodavatele zbraní na mírotvůrce,“ řekl Fico. Podle něj by bylo lepší, aby Ukrajina a Rusko dalších deset let jednaly, než by se měly zabíjet.

Zopakoval své stanovisko, že za nynějším konfliktem na Ukrajině stály dříve útoky ukrajinských fašistů na civilní obyvatelstvo ruské národnosti. Tato nepravdivá tvrzení šíří Rusko a jeho propaganda.

Moskva na Ficova slova brzy zareagovala. Mluvčí Kremlu uvedl, že záměr Slovenska zastavit vojenskou pomoc Ukrajině konflikt jen sotva změní. Slovensko totiž podle Kremlu sehrává jen minimální roli v dodávkách západních zbraní Kyjevu.

Za nerealistickou předseda slovenské vlády označil možnost, že se Rusko stáhne z anektovaného poloostrova Krym nebo z okupovaných oblastí východoukrajinských regionů. Naivní je podle něj představa, že se někomu podaří konvenčními zbraněmi zatlačit do kouta Rusko jako nukleární velmoc.

Ukrajina podle Fica není připravena na vstup do Evropské unie, ale z jeho vyjádření také vyplynulo, že Bratislava nehodlá blokovat zahájení přístupových rozhovorů o vstupu Kyjeva do Unie. Slovenský premiér také zopakoval svůj odmítavý postoj vůči členství Ukrajiny v NATO.

Lídr opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka Ficovi vzkázal, že se má řídit stanoviskem výboru parlamentu o všestranné pomoci Ukrajině. „Když jsme tedy dnes ve výboru přijali stanovisko, že Slovensko podporuje ‚všestrannou pomoc Ukrajině‘, tak by se toho premiér měl držet. A ne říkat, že na summitu EU bude konat i tak po svém a že Slovensko vojenskou pomoc odmítá,“ uvedl.