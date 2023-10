Odvody do armády i zavřené školy. S válkou přišly problémy i pro izraelské podniky

Některé izraelské společnosti se potýkají s nedostatkem pracovní síly kvůli naverbování do armády. Problémem jsou i uzavřené školy, kvůli kterým musí rodiny více skloubit svůj pracovní život s péčí o děti. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Itai Ben-Zaken, spoluzakladatel a výkonný ředitel pojišťovny Honeycomb v Tel Avivu, umožnil krátce po zahájení války všem svým 35 zaměstnancům pracovat z domova. Podobně zareagovali třeba i další velcí zaměstnavatelé v regionu, mezi které se řadí také Morgan Stanley nebo Goldman Sachs. Pokud se tam někdo přeci jen rozhodne přijít do práce, připravily firmy pro takové situace velké bezpečné místnosti k práci.

Ben-Zaken zároveň krátce po vypuknutí konfliktu osobně obvolal všechny své podřízené, aby zjistil, zda něco potřebují. Dotazoval se na jejich pocity i na to, jestli nejsou jejich přátelé či příbuzní konfliktem zasaženi. Podobně zareagovalo i vedení start-upu Flare, ve kterém nyní pracuje asi 100 lidí. V tomto podniku navíc manažeři pro vybrané účely najali i chůvy, které se měly postarat o děti v době, kdy se konalo celofiremní krizové setkání.

„Ať se zaměstnanci nachází kdekoliv, tak manažeři musí být k dispozici a poskytovat pomoc a rady těm, kteří se s válečným konfliktem vyrovnávají hůře,“ uvedl pro Bloomberg Ron Culp, který poskytuje poradenské služby na DePaul University’s College of Communication s tím, že projevení empatie je pro izraelské šéfy nyní naprosto klíčové.

Práce je mnohdy na druhé koleji

V úzkém kontaktu se svými 400 zaměstnanci zůstává i generální ředitel banky One Zero, kterým je Gal Bar Dea. Pravidelně s nimi komunikuje a pokud potřebují, mají možnost pracovat velmi flexibilně. V některých podnicích ale vedoucí pracovníky naverbovali do izraelských armádních složek.

I kvůli tomu se některým firmám nedaří plnit původně dohodnuté termíny. Některé pracovní týmy totiž kvůli armádním povinnostem značně prořídly. Pracovníci buď vstoupili do armády přímo, nebo jsou k dispozici v rámci záloh.

Týká se to třeba závodu společnosti Chunk Food, který se nachází asi 20 minut cesty autem od Tel Avivu. Firma nyní pracuje na 80 procentech kapacity. Občas se tu stává, že zaměstnanci firmy se kvůli hrozícímu leteckému útoku musí schovat do krytu.

Firmy pomáhají i kreativně

Třeba společnost Monday.com se sídlem v Tel Avivu, jejíž software využívají největší zaměstnavatelé na světě, vytvořila online portál pro postižené zaměstnance, kde mohou žádat o pomoc. Dosud firma obdržela asi 130 žádostí, které se týkají třeba i venčení psů.

Podnik se zároveň rozhodl pomáhat i materiálně, v postižených oblastech daroval potraviny i další důležité věci. „Naší hlavní prioritou byla podpora duševního a fyzického zdraví,“ uvedl pro Bloomberg Shiran Nawi, který je šéfem personálního a právního oddělení ve firmě.

Řada podniků zároveň doufá, že se už brzy dočkají finanční podpory od státu. Řadí se mezi ně třeba společnost Amit Logictics, která tvrdě doplácí na zastavené mezinárodní lety. Její činnost narušují i zvýšené poplatky za přepravu. „Válka nás velmi poškodila,“ dodala pro Bloomberg generální ředitelka podniku Liat Hadar Sharvitová.