Potřebujeme získat podporu spojenců, aby se Rusko zarazilo, říká Svoboda

Česko dalo Rusku ultimátum, aby do zítřejšího poledne umožnilo diplomatům návrat na ambasádu v Moskvě. Bylo podle vás reálné, aby na to někdy Kreml přistoupil?

Považuji to za takový verbální mezikrok. Nikdo si asi neumí představit, že by Rusko jen tak vrátilo zátky české diplomaty. To se nestane. Budou se tedy na ambasádě u nás snižovat stavy. Česká diplomacie se ale musí nyní soustředit na podporu od spojenců. Buď spojenci berou nastalou situaci vážně, nebo ne a tím pádem ani nás neberou moc vážně.



Co je tedy podle vás prioritou ministerstva zahraničních věcí, které nově vede ministr Jakub Kulhánek?

Hlavním úkolem naší diplomacie je teď Rusku předvést, že nejsme v našem postoji sami a izolovaní. To si myslím, že je mnohem větší úkol, než pokračování v krocích typu vyhošťování diplomatů, které i nadále samozřejmě pokračovat můžou a měly by.



Takže by ultimátum, která Česko Kremlu dalo, mohlo dodat na vážnosti situace u našich spojenců, kteří zatím na odhalení zapojení Ruska do výbuchů ve Vrběticích nijak výrazně nereagovali, tak to myslíte?

Je to tak. Pokud spojenci vezmou vážně nastalou situaci, vezmou vážně i nás. Ideálně tedy budou brát vážně obojí a projeví s námi solidaritu. Nejen verbálně, ale i činy a konkrétními kroky, jako je například právě vyhoštění diplomatů z ambasád u nich nebo něco podobného. Stejně jako se to stalo v případě Velké Británie.

Myslíte otravu Skripala, kdy byla reakce světa mnohem rychlejší a jasnější.

Přesně tak. Tehdy reagovalo přes 20 zemí a byly to reálné skutky s dopady pro Rusko. Celkem bylo vyhoštěno přes 130 diplomatů, to je obrovská spojenecká podpora. Ale já jsem zatím v souvislosti s naší situací nezaznamenal jediný krok podobného charakteru pro Českou republiku a to je podle mého teď ten hlavní úkol pro tuzemskou diplomacii. Tím získáváme respekt od ostatních k tomu, co u nás udělalo Rusko. Protože až při podpoře spojenců se Rusové zarazí a řeknou „ano, Češi mají podporu“. Ale takhle? Takhle jsme izolovaní, sami.



Proč tomu podle vás tak je, že se spojenci ještě jasně nevyjádřili?

No jsou v podstatě jen dvě možnosti. Buď to, co se stalo, není v jejich očích tak vážné, nebo my nejsme vážní. Proto je to naší diplomacii tak obrovský úkol vážnost situace světu vysvětlit a ukázat. Nezpochybňuji kroky ohledně vyhoštění diplomatů, ať se dál stavy snižují. Ale sehnat spojence a ukázat vážnost situace je daleko důležitější.



Bude nás pak vážně brát i Rusko?

Mělo by, protože to ukáže, že když se kvůli ruské akci tajných služeb stane něco ve Vrběticích v Česku, tak se zvedne celý svět. Kromě toho, že se napíšou rezoluce o podpoře, i něčím konkrétním. Jak říká Karel Havlíček Borovský „V nouzi radu dá ti každý dobrý přítel, málokterý dá ti mouky pytel“. A mě jde o ten pytel. Ne jen rady a slova.



Rusko už se dalo slyšet, že dávat Kremlu ultimáta je bezpředmětné. Neexistovala podle vás varianta, že by na to Rusko přistoupilo a šlo tou diplomatickou cestou?

To vůbec ne. Jasné to bylo už po tom, co řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí a v projevu nakonec i sám prezident Putin. Bylo vyloučené, že by Rusko řeklo „dobře, tak my tedy dovolíme vašim diplomatům se vrátit“. Mně se to zdá dokonce až nedůstojné, protože všichni věděli, jaká ta reakce bude a také jsme jí viděli. Přeci v dnešní době nemůže nikoho napadnout, že si v Rusku řeknou „aha, to jsme přestřelili“. To se prostě nestane.



Washingtonská smlouva Washingtonská smlouva je zakládajícím dokumentem NATO. Čl. 4 zní „Smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany.“

Padají také argumenty, že se svým jednáním izoluje Rusko, je to u Ruska vůbec možné?

To také slyším, ale moje otázka je od koho se Rusko izoluje? Od Severoatlantické aliance? Nebo od koho? My se musíme dívat na Rusko globálně, to znamená jak to, co se tady teď děje, vnímají v Africe, v Asii a jinde. Důležitá je tady ta reakce a proto je nesmírně důležité, aby nás spojenci podpořili. Není to jen o nás, ale jde o soudržnost Aliance. Aby ukázala, že kdykoli se cokoli stane na jejím území, tak se zvedne vlna reakcí a činů. A připomínám také článek čtyři Washingtonské smlouvy. V něm je psáno, že pokud dojde k nějakému ohrožení, probíhá aspoň společná konzultace spojenců. Ten článek se už v minulosti využil, ruské letadlo přeletělo přes turecké území, a na základě toho článku si Turecko vynutilo aspoň ty konzultace. Ale my jsme si zatím nevynutili nic. Já ale doufám, že si něco vynutíme a to brzy.



Dobře, ale na druhou stranu na důkazy o zapojení ruských agentů do výbuchů ve Vrběticích nereagoval ani náš prezident Miloš Zeman, tak jak můžeme čekat, že budou reagovat spojenci? Jak velkou roli v tom hraje právě toto mlčení?

Já očekávám od prezidenta republiky, ať už je jím kdokoli, že bude naše hlava státu telefonovat po celém světě. Že bude s dalšími prezidenty konzultovat to, co se děje, žádat je o podporu a vysvětlovat jim, jak je to důležité. Že bude vyvíjet nesmírnou aktivitu. Ale toto se neděje. Nejde o to, aby prezident říkal něco do médií, to by mě ani tak netrápilo, ale já mluvím o obrovské aktivitě v rámci jednotlivých jednání s partnery. To chce velké nasazení prezidenta, nasazení Parlamentu, který se má obracet na jiné Parlamenty, naše politické strany mají kontaktovat sesterské politické strany na Západě. Jde o to předvést, že jsme v tom postoji jednotní a že o takový postoj také usilujeme. Ale jestli se o tom dohadujeme, kdo to má dělat a nakonec to nedělá nikdo, tak je to špatně.



Je podle vás vůbec možné, aby ruská ambasáda fungovala v tak malém počtu lidí, který po vyhoštění diplomatů nastal?

Bude paralyzovaná, stejně jako naše v Moskvě. Rusko také říká, že přijde velmi ostrá reakce, jaká už nespecifikuje. Ale dobře, taková prohlášení už patří k věci, kvůli tomu se tady nikdo nezhroutí. Ale abychom nakonec nebyli hrdiny, kteří se tady bijí v prsa a nedávali si metály za to, kdo bude vůči Rusku ostřejší, a nakonec jsme však nezískali podporu ostatních a nezůstalo tak jen u siláckých řečí. Pan ministr Kulhánek vykročil cestou dání ultimátu, to klidně může, ale jsou k tomu potřeba i další kroky. A to především v získávání spojenectví, které v prakticky totožné situaci získala Velká Británie. Také v kauze Skripala zahynuli dva lidé, byli v tom namočení stejní agenti, obojí bylo narušení suverenity, obojí je to jako přes kopírák. Ale jak to, že v reakci na situaci v Británii ztratilo Rusko přes 130 diplomatů a v naší situaci se neděje ve světě nic, to mě trápí víc.



Mluvil jste o tom, že Rusko varuje před velmi ostrou reakcí na případné kroky. Máte představu, jak ostře může Rusko reagovat?

Možná vypovězení dalších diplomatů, uzavření ambasády, Českého domu, možností je spousta, ale jsou to jen spekulace. Rusko neřeklo, co udělá, ale něco udělá. A jak jsem říkal - taková prohlášení a silná gesta patří k věci. Já ale nechci, abychom v tom byli sami.