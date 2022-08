Požárů v přírodě objasníme málo, říká vyšetřovatel. Klíčoví jsou svědci

Jak v obecné rovině běžně vypadá hasičské vyšetřování?

De facto u každého požáru vyjíždí vyšetřovatel na místo hned na začátku zásahu. Musí totiž najít kriminalistické ohnisko požáru, což je místo, kde požár vznikl. To je klíčové pro další vyšetřování, na základě toho s policií dělá další úkony, výslechy svědků a podobně.

V této fázi je to v Českém Švýcarsku spíše na výpovědích svědků a shromažďování dalších informací, protože probíhá zásah. Prvotní ohledání udělal vyšetřovatel na začátku a na místo se vrátí, až bude uhašeno.

Když je vše uhašeno, jak často je možné zjistit, jakým způsobem požár vznikl, tedy jestli se rozšířil třeba z nějakého táboráku? Je to vůbec možné, nebo oheň vše zničí a na původ požáru již vyšetřovatel nepřijde?

To se liší požár od požáru. Někdy se na místě indicie najdou, jindy se to nepodaří. Záleží to na řadě okolností, jako jsou povětrnostní podmínky, intenzita a šíření požáru a podobně.

V Českém Švýcarsku tak bude záležet právě spíše na svědcích.

Ano, u požárů v přírodním prostředí jsou obecně hodně důležité právě svědecké výpovědi. Jedná se totiž o velký prostor. Bez svědků je to extrémně náročné, pomáhají nám utvořit si tu skládačku, abychom se případě dostali k příčině ohně.

Obecně, většina požárů v přírodním prostředí je způsobena člověkem, a to buď z nedbalosti nebo s úmyslem. Náročnější práci v celém vyšetřování má policie, ta by se totiž měla pokusit zjistit přímo konkrétní osobu, která požár zavinila.

Jak časté při lesních požárech je, že se viník nakonec najde?

Nemám data z celé republiky, navíc působím jako vyšetřovatel v Praze. Dovolím si ale říct, že konkrétní osobu se podaří vypátrat spíše v menších desítkách procent případů.

Hodně záleží na tom, zda byl požár založen úmyslně. Pokud ano, objasněnost v přírodním prostředí je velmi malá, skoro mizivá. Když jde o nedbalostní jednání, je objasněnost vyšší, viníci totiž mnohdy zůstávají na místě. Když přijedou hasiči, tak tam mnohdy ještě jsou, snaží se oheň sami hasit a sami se ke všemu přiznávají. Jde třeba o lidi, kteří vypalují trávu, nebo o turisty.

Jak bude nyní pokračovat hašení?

V nejbližších dnech chceme ohlásit likvidaci požáru. Počítáme ale s tím, že se budou dál objevovat menší, lokální ohniska, která bude třeba dohašovat. Pak už bude probíhat koordinace se správci národního parku, aby případně i ve spolupráci s dobrovolnými hasiči na místo jezdili a pravidelně prováděli obhlídky celého prostoru a nějaký případný problém dohasili. To bude trvat určitě ještě jeden, možná i dva týdny.

V příštích dnech nás čekají vysoké teploty a vítr. Nehrozí, že se situace v Českém Švýcarsku opět zkomplikuje?

Samozřejmě, že ano. Pro nás je nyní zásadní celý prostor požáru uhasit, jelikož se obáváme právě silného větru. Samotné vysoké teploty zas takové riziko nepředstavují, jsou spíše náročné pro hasiče. Vítr je ale problém. No a potřebovali bychom intenzivnější, jedno- až dvoudenní déšť, to by velmi pomohlo.