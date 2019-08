Na klimatický summit pozvala OSN i jednu Češku. Jsou třeba reálné kroky, říká

„Jsem hodně zvědavá, bude tam spousta aktivních mladých lidí z celého světa, určitě spousta inspirace,“ prozradila osmnáctiletá Češka, která na jaře úspěšně zakončila studium na střední škole. Na podzim začne studovat na brněnské Mendelově univerzitě. V uplynulých měsících pomáhala jako koordinátorka studentského hnutí v Brně v rámci Fridays4Future.

„Nedokážu žít s vědomím toho, že náš celý svět má obrovský problém, který není nikdo ochotný seriózně řešit a většina populace o něm ani neví,“ řekla pro Lidovky.cz během jednoho z protestů.

„Je skvělé, že bude příležitost bavit se s politiky, protože stávky jsou sice super, ale bez reálných kroků a politických rozhodnutí se nepohneme kam potřebujeme,“ doplnila Smolková.

Sedm tisíc uchazečů

Studentka z Brna je jednou ze stovky držitelů „zelené jízdenky“ vybraných z více než sedmi tisíc uchazečů ve věku 18-29 let. Kritériem pro výběr byla aktivní účast na klimatických akcích. V New Yorku by se měli připojit k dalším více než 500 mladým delegátům v rámci historicky prvního mládežnického summitu o klimatu v OSN.

Podle pořadatelů se setkání stane globálním diskusním fórem o efektivních řešeních a místem k setkání a dialogu s lídry států. Vybraní zástupci fóra pak budou o svých jednáních referovat 23. září na Summitu pro klimatickou akci, na který do newyorského sídla světové organizace sezval šéf OSN António Guterres nejvyšší politické představitele všech států světa.



„Jízdenky jsou pořizovány s ohledem na emise. Tam, kde bude nutné zvolit leteckou nebo jinou emisně náročnou dopravu, bude uhlík offsetován dobrovolnými příspěvky států,“ uvedl v tiskové zprávě vedoucí informační kanceláře OSN v Česku Michal Broža.

Summit se koná 21. září v sídle OSN v New Yorku, den po globální stávce pro klima. Na zářijový summit míří i švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová. Protože odmítá létat, vyrazila na cestu za Atlantik na závodní jachtě, byť v srpnu je sezona hurikánů.

Studenti demonstrovali v Praze za ochranu klimatu (březen 2019):

