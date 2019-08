Kdyby každý plul jako Greta, zničí přírodu víc než letadla, tvrdí mořeplavec

0:01 , aktualizováno 0:01

Švédská aktivistka Greta Thunbergová se vydává z Velké Británie do New Yorku na jachtě, aby ostatním demonstrovala ekologické chování. Její plavba však vyvolává diskuzi, zdali se tímto způsobem k přírodě chová šetrněji. Zkušený mořeplavec Rudolf Krautschneider si myslí, že je to spíše naopak. Kdyby každý plul na jachtě, jakou pluje ona, následky jsou katastrofální, tvrdí.