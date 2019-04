Švédská bojovnice za ochranu klimatu Greta Thunbergová se sešla s papežem

Podle agentury AP měla Thunbergová na audienci čestné místo společně se svým otcem Svantem Thunbergem. Na závěr k ní papež přišel, podal jí ruku a krátce s ní pohovořil.



„Děkuji vám za to, že hájíte ochranu klimatu a říkáte pravdu. Hodně to znamená,“ řekla mladá Švédka Františkovi. Ten dívku v její kampani podpořil. „Bůh ti žehnej. Jen pokračuj v díle. Jen do toho, jen dál,“ cituje papežovu repliku agentura Reuters. Obsah krátkého dialogu později potvrdila i aktivistka na Facebooku a vatikánský mluvčí.



Švédská školačka kritizuje politiky za nedostatečnou ochranu životního prostředí a za liknavost ve snaze zabránit znečišťování ovzduší, které způsobuje změny klimatu.

Také papež František hovoří o nutnosti ochrany životního prostředí často a v roce 2015 věnoval tomuto tématu svou druhou encykliku. V ní mimo jiné vyzval svět ke snižování množství skleníkových plynů v ovzduší. Za tento dokument mladá Švédka dnes papeži také poděkovala, napsala agentura AFP.

Thunbergová, kterou letos tři norští poslanci navrhli na Nobelovu cenu za mír, se stala mediálně známou loni, když začala manifestovat před švédským parlamentem s transparentem Školská stávka za klima. Posléze se k ní připojili studenti ze Švédska i dalších evropských států, kteří takto začali stávkovat každý pátek.

V prosinci 2018 Thunbergová mluvila na klimatické konferenci OSN v Katovicích, v lednu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu a tento týden vystoupila v ekologickém výboru Evropského parlamentu. Ve čtvrtek má mluvit v italském Senátu a v pátek se v Římě zúčastní tradiční demonstrace školáků za rychlejší kroky politiků proti změnám klimatu.