Za klimatické stávky přes držku, řekl Hanák. Pak se studentům omluvil

17:20 , aktualizováno 17:20

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák se opřel do studentů, kteří po světě stávkují za ochranu klimatu. Měli by podle něj dostat „přes držku“ a nemíchat se do věcí, kterým nerozumí. V sestřihu pro pořad veřejnoprávního rádia také kritizoval rostoucí vliv strany Zelených v Evropě. Pak svoje slova vzal zpět.