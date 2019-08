„Ekologická“ cesta se asi protáhne. Jachta s Gretou mění kvůli počasí kurz

Jachta se dopoledne odklonila od zamýšleného kurzu o 150 kilometrů. Obrácení více na jih způsobily nejspíš velké vlny u Irska a klidnější situace u Francie, napsal německý deník Bild. Podle něj zřejmě jachtu potrápí v příštích dnech déšť. V srpnu v Atlantiku často řádí hurikány.

Kapitán Boris Hermann si na vlny postěžoval na Twitteru. „Noc byla drsná a loď se houpala, ale všichni se (trochu) vyspali. (…) Zatím vše v pořádku a zvykneme si,“ uvedl.

Švédská šestnáctiletá ekologická hvězda Thunbergová řekla, že bude mít po ruce léky na mořskou nemoc.

Jachta se plaví rychlostí 20 kilometrů za hodinu. V noci se do její blízkosti dostali delfíni i zaoceánská loď, dodal Bild.

Thunbergová je na palubě se svým otcem Svantem, dokumentaristou Nathanem Grossmanem. Společnost jim dělá syn monacké princezny Caroline Pierre Casiraghi. Posádka vykonává potřebu do kbelíku, který vylévá do moře.



Závodní jachta nazvaná Malizia II měří 18 metrů a disponuje solárními panely pro výrobu elektřiny. Patří německému realitnímu magnátovi Gerhardu Senftovi.

Thunbergová pluje přes Atlantik, protože odmítá cestovat letadly, které vypouštějí hodně skleníkových plynů.



Jachta už urazila přibližně 300 kilometrů. Do cíle zbývá přes 5 000 kilometrů vzdušnou čarou. Posádka chce vzdálenost překonat do dvou týdnů. To ale možná kvůli změnám kurzu nezvládne. Jachta patří sice k nejrychlejším na světě, ale i ona musí kapitulovat před přírodou.

Thunbergová vyrazila na jachtě z Británie do New Yorku (14.8.2019):