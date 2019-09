Označení „česká Greta“ mě neuráží, řekla klimatická aktivistka v Rozstřelu

„Dopravit se na klimatický summit do New Yorku jako Greta Thunbergová není možné pro každého,“ myslí si studentka Lucie Smolková. Podle ní je potřeba změnit celý systém, jakým lidstvo přistupuje ke klimatickým změnám.

Aktivistka si nemyslí, že by bylo v rámci zpomalení těchto změn nutné se „vrátit na stromy“, snížit svůj životní komfort. Jako možnou cestu vidí například zdražení cen letenek do celého světa.

„Já například recykluji každý den, doma se snažíme zadržovat vodu a podobně, ale toto není to hlavní, co zbaví naši republiku a planetu emisí,“ řekla Smolková.



Kromě zmíněného se studentka snaží nakupovat oblečení v second-handech, nebo se o to již koupené starat tak, aby co nejdéle vydrželo. Snaží se také kupovat lokální zboží, které není dovezené z dalekých zemí.

Studenti jsou podle Smolkové důležitým hráčem, ale nejsou schopni situaci „zachránit“ sami.

„Živočišná výroba by se neměla zrušit úplně. Je ale potřeba udělat změnu systému, například více zdanit maso z dovozu,“ myslí si studentka, která přiznala, že sama maso jí. Snaží se ale prý konzumovat pouze to lokální, nenakupuje jej v supermarketech.



„Nemáme tolik času, abychom s některými kroky čekali například až do roku 2050,“ řekla studentka. Souhlasí se zachováním jádra jako alternativou pro produkci energie, nemyslí si ale, že by se jeho vyprodukované množství mělo zvětšovat.



Politici podle aktivistky ve většině případů jen „hodně mluví“. „Měli by si zkontrolovat data, pokud mluví o tom, že se globální klima nemění,“ dodala.

Chceme tlačit na politiky, řekla aktivistka o hnutí

V rámci hnutí proti změně klimatu se názory liší, od umírněných až po radikální. „Studentské hnutí ale chce být umírněné, chceme tlačit na politiky a přimět i ostatní lidi, aby se k nám přidali,“ vysvětlila. Na lokální úrovni se pak potkávají například se starosty, kteří „dělají úžasné věci“, kterými přispívají k záchraně klimatu.

„Žijeme přece v demokracii, takže se i v mém věku mohu k těmto věcem vyjádřit,“ opáčila Smolková na negativní reakce na její aktivity od různých diskutérů na internetu.



Greta Thunbergová je podle ní přínosná myšlenkou, kterou podpořila celosvětové hnutí. „V podstatě je to lichotka, takové označení mě neuráží,“ řekla Smolková na dotaz moderátora, jestli jí nevadí mediální označení „česká Greta“. Doplnila, že ona sama se na summit těší spíše kvůli ostatním studentům z dalších zemí.

„Greta by spíše než Nobelovu cenu ocenila, kdyby se na základě jejího počínání ve světě něco opravdu změnilo,“ řekla aktivistka.

Protesty v neděli odpoledne by neměly takovou pozornost

Kdyby se protesty odehrávaly například v neděli odpoledne, nebyla by to stávka, ani by to nemělo takovou pozornost, vysvětlila Smolková. Stejně tak se prý nejde vzdát internetu, protože pomocí něj si aktivisté domlouvají srazy a diskutují o problémech. „Mobil mám už šest let a dokud bude sloužit, tak si ho nechám, protože ho potřebuji. Ale například tropického ovoce jsem se vzdala,“ sdělila studentka.

„Velcí celosvětoví hráči jako Čína by měli změnit svůj přístup ke klimatickým změnám, ale ani my v Česku nejsme bez chyby,“ dodala Smolková.



Na summit přijede více než 500 delegátů, ke kterým se připojí držitelé zelené jízdenky ve věku 18 až 29 let. Vybíralo se z více než 7 tisíc uchazečů. Pořadatelé akce chtějí, aby se stala diskusním fórem o efektivních řešeních klimatických problémů a místem k dialogu s představiteli států.



Kritériem pro výběr byla aktivní účast na klimatické akci. Smolková se letos věnovala protestnímu studentskému hnutí Fridays4Future jako koordinátorka v Brně, kde se stávkovalo počátkem května. Kromě Brna se podobné stávky konaly asi v patnácti českých městech.

Inspirací pro toto hnutí byla původně švédská aktivistka Thunbergová, která začala protesty před tamním parlamentem. Hlavní myšlenkou hnutí je upozornit na to, že by politici měli myslet na budoucnost a řešit klimatické otázky.

Smolková letos dokončila střední školu a chystá se studovat na Mendelově univerzitě.