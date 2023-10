Úředníci z obrany se do „mrakodrapu“ asi stěhovat nebudou. Černochová z nájmu couvá

Současný nájemce, Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) platil ročně zhruba 20 milionů korun. To byla částka na základě dlouhodobé smlouvy s vlastníkem mrakodrapu, skupině CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka. Úřad prostory opouští a tak jsou volné.

Toho chtěla využít obrana, která podle své mluvčí nejdříve uskutečnila průzkum trhu u realitních kanceláří. „Nabídky pak byly posouzeny z hlediska ekonomického dopadu a potřeb ministerstva obrany,“ uvedla Simona Cigánková.

Ministerstvo obrany má poměrně vysoké nároky nejen na prostory, ale i počet parkovacích stání a dalších prostor. Kancelářská plocha, která má pojmout 860 úředníků musí mít 8 616 m2, k tomu společné prostory 4 853 m2, sklady 1200 m2 a stovku parkovacích míst. Jen za ty by obrana měsíčně zaplatila u budovy Tokovo bezmála 400 tisíc korun, tedy skoro 4000 korun za garážové stání pro jeden vůz na měsíc.

Obrana prostory v budově Tokovo vybrala i z toho důvodu, že jsou už dostatečně zabezpečeny pro práci s tajnými dokumenty, jak stojí ve zprávě, kterou vláda projednala v polovině července tohoto roku. To ale také zcela nekoresponduje s podrobným výčtem nákladů, které obrana předložila.

Stavební úpravy za desítky milionů korun

„Vzhledem k požadavku ministerstva obrany stavebně uzpůsobit pronajaté prostory pro obsazení maximálního počtu osob a zajištění ochrany utajovaných informací, je v rámci nájemného předpokládáno uhradit náklady za požadované stavební úpravy v aktuálně předpokládané výši 89 milionů korun za celé období,“ píše se ve zprávě obrany.

Znamená to tak, že i přes deklarované vyhovující prostory po Nejvyšším kontrolním úřadu by další rekonstrukce, včetně zabezpečení citlivých dat vyšla na další miliony. Celkově by tak s nájmem za 7 let, včetně zabezpečení a stavebních úprav obrana zaplatila zhruba 600 milionů korun a to není známo, jestli jsou v ceně započítány energie.

Ministryně obrany Jana Černochová

Obrana původně chtěla nájem v budově Tokovo platit už od příštího roku i přes to, že teprve se vypracovává projekt rekonstrukce budovy v Bubenči. Podle dokumentace by se teprve v listopadu příštího roku nachystat studie. Podklady pro stavební úřad a potřebná povolení do konce roku 2026 a samotná multimiliardová rekonstrukce by se měla stihnout do konce roku 2030.

Nové hledání

Až nyní ale obrana otáčí a zdá se, že svůj záměr přestěhovat stovky úředníků do Holešovic přehodnotí. Černochová přitom budovu Tokovo preferovala. „Ve snaze nalézt nejlepší řešení jsem rozhodla tedy znovu poptat kancelářské prostory ve státních budovách a v případě negativního výsledku provést nové poptávkové řízení na pronájem kancelářských prostor,“ napsala Černochová v reakci na kritiku opozice, ale také šéfa NKÚ, který poukazoval na výši nájmu, kterou jeho úřad platil. Tou byla zhruba třetina ceny, co by nyní zaplatila obrana.

„Vypadá to, že se k tomu ministerstvo postaví čelem a najde hospodárnější řešení,“ řekla například poslankyně Petra Quittová, která vedení obrany kritizovala. 32. zasedání výboru pro obranu se celou situací zabývala.

„Potřebu revitalizace řešíme od roku 2015, hlouběji od roku 2018. Kdyby se rekonstrukce neodkládala, nemusíme se tu o ničem bavit. Její stav je alarmující,“ řekl první náměstek obrany František Šulc na vysvětlení potřeby rekonstrukce a následného, dočasného stěhování zaměstnanců obrany s tím, že v budově se nachází řada důležitých, armádních agentur, včetně Sekce vyzbrojování a dalších.

„Nic dosud podepsáno a uzavřeno nebylo,“ dodal Šulc s tím, že jednání jsou otevřená a až nyní se ozvala řada dalších zájemců o poskytnutí dostatečných kapacit pro přesun úředníků.

„Objekt je v dezolátním stavu a zasažen velkou vlhkostí. Ani elektroinstalace není vyhovující, prochází podmáčeným zdivem. Sklepní klenby bylo nutné zabezpečit pomocí výztuh,“ podpořila podporu brzkou realizaci rekonstrukce a nalezení náhradních prostor ředitelka sekce majetkové Marta Kopecká. „Opět spustíme široký výběr pronájmu kancelářské budovy, kterého vybereme do července příštího roku,“ dodala. Kompletní přestěhování úředníků bude do roku 2025.