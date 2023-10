Výbor pro obranu projednává zahraniční operace či pobyt cizích armád na našem území

„Pro naši armádu je obohacující se podílet na výcviku vojáků z Ukrajiny. Dává nám to taktické, zásadní informace a navyšuje to naše schopnosti,“ řekl na úvod generál Miroslav Hlaváč.

Výbor počítá s dalším výcvikem vojáků z Ukrajiny. Ten bude stát do konce příštího roku 252 milionů korun a zajistí výcvik vojáků v několika turnusech po stovkách vojáků, maximálně pak 800 vojáků dohromady. Toto bude možné v případě potřeby aktualizovat.

„Výcvik je přínosem i nám,“ řekl předseda výboru Lubomír Metnar. Armáda naopak vzhledem k bezpečnostní situaci ukončí zapojení v Nigeru. Pokračovat bude zapojení v Bosně a v Itálii.

Zrušený tendr útočných vozidel pro výsadkáře

Veřejnou zakázku na nákup 159 lehkých útočných vozidel pro 43. výsadkový pluk v Chrudimi ministerstvo obrany před nedávnem zrušilo. Příčinou je podle vedení vyšší nabídková cena, než bylo předpokládaných 5,6 miliardy korun s DPH, uvádí ministerstvo.

Ministerstvo v rozhodnutí uvedlo, že nabídky „výraznou měrou převyšovaly stanovenou předpokládanou hodnotu, a to o více než 88,85 procenta“. Nevyhovoval mimo jiné ani fakt, že nabízená vozidla ještě nebyla vyrobena a dodavatel by je teprve vyvíjel.

„Důvodem zrušení tendru byla cena, která byla vyšší, než byla předpokládána a než byla výše alokovaných prostředků,“ řekl na zasedání výboru poslanec Karel Krejza. „Zvolené otevřené výběrové řízení trpí tím, že jde o otevřený tendr. Podobným neduhem trpělo i řízení na pásová bojová vozidla pěchoty,“ dodal a připomněl, že je ale zájem tyto vozy pořídit i přes současné komplikace.

Jeden z vozů přihlášených v tendru HMT400 Supacat

„Rád bych se vrátil do minulosti. Již dříve bylo poukázáno na možný střet zájmů náměstka Šulce a firmy LPP. Problémy jsou i v zadávací dokumentaci. Přihlásil se i státní podnik VTÚ a byl vyřazen. Já bych rád věděl, proč a také kolik to státní podnik stálo. Je divné, když tento podnik, který se i podílí na vojskových zkouškách vojenské techniky zaváděné do armády, tedy ten, co toho má vědět o požadavcích nejvíce je vyřazen. Kdo by o tom měl vědět víc,“ ptal se poslanec Pavel Růžička, který požádal o písemnou odpověď.

Podle Růžičky by se měla prohloubit spolupráce se státním podnikem a tendr by měl být transparentnější, bez potřeb stovek dodatečných otázek potencionálních dodavatelů.

U antimonopolního úřadu si na tendr stěžovaly zbrojařské firmy LPP, s.r.o. a Colt CZ Defence Solutions. Česká společnost LPP, známá pod původním názvem jako Letecké přístroje Praha, se do soutěže nakonec nepřihlásila. Vadilo jí kritérium nejnižší cenové nabídky.

Pronájem Tokovo a rekonstrulce budovy A

Ministerstvo obrany má v plánu rekonstrukci budovy, kterou označuje jako MO-A. Bubenečská stavba doslovně padá úředníkům na hlavu. Jen projekt vyjde obranu na 300 milionů korun, stavba nejméně 5 miliard korun. Zádrhel ale nastal u pronájmu dočasných prostor. Budova Tokovo v Holešovicích, kde nyní sídlí NKÚ by vyšla za 7 let na půl miliardy korun. A to se nyní i vedení obrany zdá mnoho.

Budova Tokovo, kde nyní sídlí NKÚ.

„Potřebu revitalizace řešíme od roku 2015, hlouběji od roku 2018. Kdyby se rekonstrukce neodkládala, nemusíme se tu o ničem bavit. Její stav je alarmující,“ řekl první náměstek obrany František Šulc na vysvětlení potřeby rekonstrukce a následného, dočasného stěhování zaměstnanců obrany s tím, že v budově se nachází řada důležitých, armádních agentur, včetně Sekce vyzbrojování a dalších.

„Nic dosud podepsáno a uzavřeno nebylo,“ dodal Šulc s tím, že jednání jsou otevřená a až nyní se ozvala řada dalších zájemců o poskytnutí dostatečných kapacit pro přesun úředníků.

„Objekt je v dezolátním stavu a zasažen velkou vlhkostí. Ani elektroinstalace není vyhovující, prochází podmáčeným zdivem. Sklepní klenby bylo nutné zabezpečit pomocí výztuh,“ podpořila podporu brzkou realizaci rekonstrukce a nalezení náhradních prostor ředitelka sekce majetkové Marta Kopecká. „Opět spustíme široký výběr pronájmu kancelářské budovy, kterého vybereme do července příštího roku,“ dodala. Kompletní přestěhování úředníků bude do roku 2025.

„Pokud by se řešila situace dřív, bylo by to jisto jistě levnější. Stavební zakázky se neustále prodražují. Já to řešila pátý den po svém zvolení do funkce ministryně obrany,“ uvedla Černochová k cenám. Ta dále vysvětlila, že bylo doporučeno jako nejvhodnější řešení právě zmíněné Tokovo. „Přišlo asi deset nabídek, vše se rozpočetlo na metry čtvereční a parkovací místa,“ vysvětlila ministryně postup při výběru. Řada nabídek ovšem nebyla vhodná s ohledem na potřeby zabezpečení utajovaných informací.

Dění ve státním podniku VOP CZ

Výbor řešil i dění ve státním podniku VOP CZ. Tomu byl přítomen jeho ředitel Marek Špok. Ten dříve uvedl, že se obrátil na Vojenskou policii kvůli šíření nepravdivých informací. Podnik je zaměřený na opravy vojenské techniky a strojírenskou výrobu pro armádu i civilní sektor. Zaměstnává zhruba 600 lidí.

Mluvčí Vojenské policie Kateřina Mlýnková sdělila, že VP aktuálně vede řízení v trestní věci v souvislosti s nakládáním s majetkem státu, s nímž hospodaří VOP CZ. „S ohledem na fakt, že věc je v přípravném řízení, které je neveřejné, nebudeme poskytovat žádné další informace,“ uvedla Mlýnková.