Vláda schválila nákup 24 amerických stíhaček F-35. Bude to stát 150 miliard

První letouny budou v Česku v roce 2031 a všech 24 letounů do roku 2035, uvedl předseda vlády Fiala.

Jde o nejdražší armádní zakázku v historii České republiky. „Postupujeme na základě doporučení armády,“ řekl premiér. Nákup stíhaček F-35 vláda schválila hned v úvodu svého jednání v utajovaném režimu.

„Tímto krokem říkáme našim spojencům, že bereme obranu naší země vážně,“ prohlásil předseda vlády Fiala. „Dnes neexistuje lepší řešení na desítky let,“ zdůraznil. Doplnil, že to také znamená přístup k nejlepším technologiím, které jsou dnes ve světě k dispozici.

Letouny F-35 nahradí švédské gripeny, které má nyní Česko v pronájmu do roku 2027. „Není čas na další provizoria,“ řekla Černochová.

Rozhodnutí podle ministryně obrany vláda učinila v naprosté koaliční shodě. Černochová upozornila, že Česko nejmodernější nadzvukové letouny koupí za nižší částku, než o které se původně hovořilo (zmiňována byla částka 122 miliard korun).

Ročně to bude stát každého z nás sedm stovek, říká ministryně obrany Černochová

„Nákup a celý životní cyklus letounů F-35 bude stát ročně každého z nás 700 Kč. To je cena basy plzeňských piv nebo rodinného vstupného do ZOO či kina. Je to cena za obranu našeho vzdušného prostoru, která je nezbytná. Je to řešení pro bezpečnou budoucnost nás všech,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová na sociální síť X (dříve Twitter) a také na tiskové konferenci v průběhu jednání vlády.

„Chci poděkovat vládě za podporu a za důvěru,“ řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka na tiskové konferenci v průběhu jednání vlády. „Musíme udržovat technologickou převahu nad našimi protivníky,“ uvedl Řehka.

Podle Metnara měla vláda jednat minimálně se dvěma možnými dodavateli

Vláda měla podle exministra obrany a nyní člena stínové vlády ANO Lubomíra Metnara o letounech jednat minimálně se dvěma možnými dodavateli. Například Švédsko podle něj mělo dostat možnost podat závaznou nabídku na dodání strojů, aby byly porovnatelné a nevznikaly pochybnosti.

Metnar považuje za nešťastné, že se vláda rozhodla představit nejdražší armádní projekt v den, kdy schvaluje státní rozpočet a hovoří o škrtech. „Na jednu stranu to spojuji s arogancí moci, kterou nám tímto prezentují,“ řekl Metnar.