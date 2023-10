Černochová: Měsíčně dvojka vína či osm cigaret. Na tolik vyjdou F-35 na občana

„Cena je přiměřená tomu, co Česká republika a naše armáda získá,“ uvedla na CNN Prima News. V celkové ceně je započítán i výcvik, servis, infrastruktura, palivo a životní cyklus do roku 2069.

Náklady budou podle ministryně v budoucnu nižší, protože letouny plánují nakupovat i další státy. „Gripeny v současnosti používají jen Maďarsko, Česká republika a Švédsko.“

Pořízení amerických letounů F-35 bylo podle Černochové jediným možným řešením, jelikož Švédsko tento typ nenabízí. „Pokud mi odborníci doporučí letoun páté generace, nebudu to zpochybňovat,“ uvedla. Rozdíl mezi současnými gripeny a stíhačkami F-35 je podle ministryně nesrovnatelný.

Pokud by vláda pořízení stíhaček odložila, jak o dva roky chce hnutí ANO, fronta na nákup letounů by se podle Černochové mohla prodloužit o 5 až 6 let. „Vojenský materiál se navíc každým měsícem prodražuje, i kvůli válce na Ukrajině,“ řekla.

Černochová se vyjádřila i k vítězství Roberta Fica ve slovenských parlamentních volbách. Věří, že Slovensko nezruší veškerou pomoc Ukrajině.

„Častokrát se politici charakteru Roberta Fica chovají jinak doma a jinak na mezinárodním poli. Srovnání dvou výroků je toho důkazem. Věřím, že Slovensko nebude chtít vystupovat z mezinárodních uskupení. Posun rétoriky k zachování humanitární pomoci Ukrajiny vnímám jako pozitivní,“ uvedla.