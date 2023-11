Vyjádřit vděčnost veteránům nestačí, řekla Černochová. Vyznamenala tři vojáky

Ministryně řekla shromážděným vojákům, že sobotní vzpomínka patří i jejich 30 kamarádům, kteří se nevrátili z nasazení na Balkáně nebo na Středním a Blízkém východě. Připomněla, že československých veteránů z druhé světové války žije už jen osm desítek.

„Čas je bohužel v tomto směru neúprosný. Je to proto pro nás mnohem větší výzva, abychom jejich odkaz předávali dalším generacím. Jsem proto moc ráda, že se této pomyslné štafety chopili novodobí váleční veteráni,“ uvedla.

Novodobých účastníků zahraničních misí je přes 16 000 a jejich počet každým rokem narůstá. „Chci poděkovat všem, kteří našim veteránům pomáhají,“ zdůraznila Černochová. Poukázala na to, že mnoho válečných veteránů se po odchodu do civilu dostává do složitých životních situací - musí se vypořádat s následky zranění utrpěných ve službě a často se mohou dostat do existenčních problémů nejen oni sami, ale i jejich rodiny.

Od ledna proto budou ve všech krajích pomáhat kontaktní pracovníci Agentury pro podporu válečných veteránů. Vojáci do pěti let od ukončení činné služby, veteráni, jejich blízcí a pozůstalí také mohou nově žádat o finanční pomoc z Vojenského fondu solidarity. Fond získává příspěvky mimo jiné i ze sbírky pořádané ke Dni válečných veteránů.

Záslužný kříž pro tři vojáky

Záslužný kříž Černochová v sobotu udělila Pavlu Gebrovi, který včasným zahájením resuscitace zachránil studenta vojenské školy, jemuž se na internátu zastavilo srdce kvůli epileptickému záchvatu. Stejné vyznamenání získali Michal Tomeš a František Vicenda, kteří společně pomohli muži, jenž zkolaboval.

Kříž je nejvyšším vojenským resortním vyznamenáním pro vojáky v činné službě a občanské zaměstnance, lze ho získat například za statečnost či úspěšné velení v boji.

Medaili ministra obrany ČR za službu v zahraničí dostal plukovník generálního štábu Josef Přerovský. Ocenění za válečnou žurnalistiku převzal někdejší politik Jaromír Štětina.

Na veterány se ve světě vzpomíná při výročí 11. listopadu 1918, kdy vstoupilo v platnost příměří, kterým byly ukončeny boje první světové války. Zatímco v cizině, především v některých anglicky mluvících zemích nebo ve Francii, má svátek široký společenský ohlas, v Česku tolik připomínán není. Oficiálně se zde slaví od listopadu 2001.

Symbolem Dne válečných veteránů je květ vlčího máku. Odkazuje na báseň kanadského lékaře, podplukovníka Johna McCrae, který v ní v roce 1915 vyjádřil smutek nad spolubojovníky zabitými ve Flandrech.

„Do vašich rukou dáme my teď svou hořící pochodeň a vy ji neste dál. Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal, že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou na polích flanderských,“ zapsal si chirurg, který se konce války rovněž nedožil – zemřel na zápal plic v lednu 1918.