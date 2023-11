Modernizace armády není plýtváním, je třeba se přizpůsobit realitě, řekla Černochová

Válku si nikdo nepřeje, ale je třeba se přizpůsobit realitě. Na akci, kterou pořádala Praha 2 ke Dni válečných veteránů na náměstí Míru, to v pátek řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Modernizace armády podle ní není plýtváním. Armádě se konečně dává to, co měla mít dávno, aby mohli vojáci svou práci vykonávat tak, jak nejlépe dovedou, a používat techniku, která odpovídá parametrům 21. století.