Armáda slavila svůj den s bitevníky nad Prahou. Svět není bezpečné místo, míní ministryně

Zajistit bezpečnost, zdraví i životní standard lze jen skrz připravenost bránit to, co je nám nejbližší. Na slavnostním nástupu při příležitosti oslav Dne ozbrojených sil na pražském Vítkově to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Profesionální armáda má podle ní obrovskou důvěru veřejnosti. Slavnostní nástup doplnil přelet gripenů, letounů L-159 a bitevních vrtulníků nad Prahou.