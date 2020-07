Brněnské úplatky za opravy řeší policie. Řemeslníci museli odvádět 15 procent

Brněnský politik Jiří Švachula spolu s podnikateli vymyslel geniálně jednoduchý systém, jak rozkrádat městské peníze a dostávat roky mnohamilionové úplatky. Aniž by si toho kdokoliv mohl všimnout či jej napadnout, že zakázky města za stovky milionů korun jsou předem zmanipulované. Vyplývá to z policejního spisu, do kterého měla MF DNES možnost nahlédnout. Redakce detailně zmapovala, jak fungovalo uplácení na radnici Brno-střed, kde byl Švachula místostarostou za hnutí ANO. Trik byl jednoduchý: zakázky nesměly být nápadně drahé, ceny naopak nižší než odhad úředníků, a kdo chtěl zakázku získat, musel „do systému“ vrátit na úplatcích patnáct procent ceny.