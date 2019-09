Švachula podle vyšetřovatelů tajně vozil peníze do Turecka, aby mohl utéct

Informace vyplývá z asi dva týdny starého usnesení o zamítnutí Švachulovy žádosti o propuštění z vazby, o níž informoval server iRozhlas.cz.

Podle usnesení odhalil policistům Švachulovy turecké aktivity v půlce srpna nejmenovaný svědek.

„Osoba k tomuto doplnila, že ví, že si měl najmout řidiče, který měl z České republiky do Turecka fyzicky převézt větší množství finanční hotovosti, kterou zde pak obviněný uložil. Má se jednat o hotovost pocházející z trestné činnosti a záměrně ji měl obviněný uložit právě v Turecku, protože Turecko není stát, který je členem Evropské unie,“ citoval iRozhlas.cz pasáž z dokumentu.

Švachula si proto údajně nechával úplatky za zmanipulování veřejných zakázek proplácet v eurech, jak policistům popsal podnikatel Saman El-Talabani, který je jedním z desítky stíhaných v kauze a zároveň spolupracujícím svědkem.

Peníze uložené v Turecku měly Švachulovi posloužit pro případ, že by se ocitl v hledáčku policie.

„V případě, že by měl obviněný pocit, že je prověřovaný nebo že se o jeho osobu více zajímají orgány činné v trestním řízení, tak chtěl utéct do zahraničí, konkrétně do země mimo Evropskou unii, a využívat tam finanční prostředky uložené v Turecku,“ uvedl v usnesení o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby brněnský soudce Libor Hanuš.

Nemohl bych utéct kvůli rodině, tvrdil Švachula

Švachula se bránil, že v Turecku byl pouze jednou na dovolené se synem. „V minulosti nevozil větší množství financí do zahraničí, ani nikde v zahraničí finance neukládal. Nikdy si nenajal řidiče, který měl z České republiky do Turecka převézt větší množství finanční hotovosti,“ citoval bývalého politika Hnutí ANO soudce Hanuš.

Zároveň Švachula popřel, že by se chystal utéct do Švýcarska, jak se spekulovalo. Údajně tam pouze chtěl založit pobočku galerie.

Zadržený bývalý místostarosta rovněž argumentoval rodinnými pouty, které ho drží v Česku. Soudci také sdělil, že mu byl zajištěn veškerý majetek, takže by svůj útěk za hranice neměl jak financovat. Soudce Hanuš však i kvůli novým zjištěním Švachulovu žádost o propuštění z vazby zamítl.

Švachula je ve vazbě od března, kdy policie provedla zátah na radnici Brna-střed. Bývalý místostarosta a následně radní městské části pro investice byl podle kriminalistů hlavním mozkem skupiny, která stavebním firmám „přihrála“ stavební zakázky za 180 milionů korun a sama za to inkasovala úplatky za víc než 17 milionů.

Sám Švachula si podle vyšetřovatelů přišel na téměř devět milionů. Celkem bylo obviněno deset lidí včetně vlivných brněnských podnikatelů.