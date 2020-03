Švachulova chobotnice bobtná. Jako lžičkou zastavit povodeň, říká advokát

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci musí stihnout podat obžalobu do soboty 7. března. Pokud se to povede, mohl by brněnský krajský soud začít kauzu projednávat už v květnu.



Potřebné úkony dokončuje také radnice Brna-střed, která je v roli poškozeného. Podle jejího advokáta Radka Ondruše se snaží ve spolupráci s vyšetřovateli vyčíslit škodu a určit okruh lidí, kteří za ni odpovídají.

„Výši škody zatím nevíme. Městská část se s ní připojí k žalobě nejpozději na začátku hlavního líčení u soudu. Škodu představuje minimálně výše poskytnutých úplatků,“ přiblížil Ondruš. Tu státní zástupce předběžně vyčíslil na 33 milionů.

Zároveň ocenil práci vyšetřovatele, jeho pomocníků a dozorového státního zástupce. „Jediným nedostatkem, který lze konstatovat, je nedocenění významu celé věci ze strany vedení policie. Jakkoliv je z dosud provedeného dokazování zřejmé, že problém je daleko rozsáhlejší než rozsah dosud sdělených obvinění, policejní prezident neurčil početnější vyšetřovací tým, nevyčlenil na objasnění této závažné trestné činnosti více pracovních skupin, ani stávajícího vyšetřovatele výrazněji neposílil,“ tvrdí advokát.

Případ ukázal limity policie

Podle jeho slov to nyní spíš než na týmovou práci vypadá na snahu jednotlivců o odhalení rozsáhlé a rozvětvené trestné činnosti s přesahem daleko mimo Brno-střed. „Je to jako se snažit s kávovou lžičkou zastavit povodeň,“ podotkl Ondruš.

Kauza tak podle všeho bude rozdělená do několika větví, jejichž hlavním pojítkem bude zřejmě nadále Švachula. Vyšetřování podáním obžaloby tedy neskončí. Podle Ondruše je nyní břemeno odpovědnosti na vedení státního zastupitelství, které by mělo usilovat o zřízení rozsáhlejšího a početnějšího pracovního týmu i cestou policejního prezidia.

Jeho mluvčí David Schön však tvrdí, že vyšetřování konkrétních případů má plně v kompetenci příslušný policejní útvar a vždy je vedeno pod dozorem státního zástupce. „Rozhodují o způsobu vyšetřování či nasazení konkrétních sil a prostředků,“ nastínil.

Kauza Švachula 7. března 2019: Policie zasahuje na radnici Brna-střed. Obvinila devět lidí včetně místostarosty za ANO Jiřího Švachuly.

Policie zasahuje na radnici Brna-střed. Obvinila devět lidí včetně místostarosty za ANO Jiřího Švachuly. 9. března 2019: Po několikahodinovém jednání poslal soud do vazby radního Švachulu, úředníka Petra Liškutina a tři podnikatele. Zbylí aktéři jsou stíhaní na svobodě.

Po několikahodinovém jednání poslal soud do vazby radního Švachulu, úředníka Petra Liškutina a tři podnikatele. Zbylí aktéři jsou stíhaní na svobodě. 1. července 2019: Desátým obviněným se stal vlivný politik za ODS Jiří Hos. Také jemu hrozí trest za účast v organizované zločinecké skupině, za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku.

Desátým obviněným se stal vlivný politik za ODS Jiří Hos. Také jemu hrozí trest za účast v organizované zločinecké skupině, za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku. 28. listopadu 2019: Městský soud v Brně rozhodl, že Švachula zůstane ve vazbě. A to kvůli obavám, že bývalý politik uteče. Všichni ostatní obvinění přitom již byli propuštěni na svobodu.

Městský soud v Brně rozhodl, že Švachula zůstane ve vazbě. A to kvůli obavám, že bývalý politik uteče. Všichni ostatní obvinění přitom již byli propuštěni na svobodu. 19. prosince 2019: Státní zástupce Radek Mezlík rozšířil obvinění na další lidi, celkově je jich tak jedenáct. Jde například o Luboše Krejčího, majitele firmy UNO, v. o. s. K tomu jsou obviněny dvě firmy.

Státní zástupce Radek Mezlík rozšířil obvinění na další lidi, celkově je jich tak jedenáct. Jde například o Luboše Krejčího, majitele firmy UNO, v. o. s. K tomu jsou obviněny dvě firmy. 26. února 2020: Policisté se opět pokoušejí rozmluvit Švachulu, ten však stále mlčí.

Policisté se opět pokoušejí rozmluvit Švachulu, ten však stále mlčí. Do 7. března 2020 musí Vrchní státní zastupitelství v Olomouci podat obžalobu.

Lidé z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci říkají, že právě případ rozsáhlé korupce na Brně-střed jasně ukázal současné limity policie, která si prochází personální krizí. Chybí podle nich hlavně operativci, kteří jsou schopní umístit do konkrétních prostor techniku, aby mohly být odposlouchávány dotyčné osoby.

Podle informací MF DNES tak vrchní státní zastupitelství mnohdy muselo vyvíjet tlak, aby v tomto směru byla policie aktivnější.

Ostatně stav policie včetně Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), která má od začátku případ „Švachulovy chobotnice“ na starosti, olomoucké vrchní státní zastupitelství kritizovalo ve svých výročních zprávách.

Na ně v souvislosti se zmiňovaným případem odkazuje i vedoucí odboru závažné hospodářské a finanční kriminality vrchního státního zastupitelství Pavel Šereda, pod nějž korupční kauza spadá. „Přetrvává zjevné přetížení NCOZ, které se projevuje také neschopností vytvářet pracovní týmy složené z většího počtu zpracovatelů,“ píše se v jedné z posledních zpráv. Kritika se týká rovněž pomalého zpracování elektronických dat z počítačů a mobilů, která jsou klíčová pro vyšetřování.

Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej na dotazy týkající se kritiky neodpověděl, protože vyšetřování může podle něj komentovat jen státní zastupitelství.