ODS zkusí odvolat šéfa výboru, který shání dokumenty Hradu proti šéfovi BIS

„Pan Koten ničím takovým pověřen nebyl, žádné kolektivní rozhodnutí členů výboru ve formě usnesení neexistuje, ani neproběhlo jednání s místopředsedy výboru, tak to považuji za jeho svévolnou akci jdoucí výrazně nad rámec jeho mandátu coby předsedy výboru,“ zdůvodnil Žáček, proč by měl zástupce SPD v čele bezpečnostního výboru skončit.



Rozložení sil v bezpečnostním výboru Výbor má 18 členů.

ANO 7, ČSSD 1,

KSČM 1, SPD 2,Spolu 4 (ODS 2, KDU-ČSL 1, TOP 09 1),

Piráti+STAN 3 (Piráti 2, STAN 1)

„Já jsem byl pověřen, abych se dotázal na tyto dokumenty, a samozřejmě napsal jsem dopis a na základě toho dopisu již mi odpověděli z Hradu, že dokumenty budou k dispozici,“ řekl v úterý večer v ČT Koten s tím, že až budou dokumenty k dispozici, poskytne je i ostatním členům výboru pro bezpečnost, kteří se mají na žádost premiéra Andreje Babiše vyjádřit k obsazení pozice šéfa BIS.



O to, aby prezidentská kancelář členům výboru poskytla své argumenty proti současnému řediteli BIS Michalovi Koudelkovi, požádal v úterý prezidenta Miloše Zemana šéf SPD Tomio Okamura. Jeho hnutí, stejně jako komunisté, usiluje to to, aby Koudelka ve funkci skončil. Další opoziční strany naopak šéfa BIS podporují a vládní ANO je v této věci rozdělené.

Pověřením od výboru ke sbírání hanopisů na šéfa BIS rozhodně není úkolování od šéfa SPD, argumentuje Žáček, proč je nepřijatelné další setrvání Kotena v čele bezpečnostního výboru.

Na Babišovo gusto šéf BIS často vystupoval v médiích

Premiér Babiš se k budoucnosti Koudelky v čele BIS vyjadřuje neurčitě. „Jsou tady dvě možnosti. Buď nové jmenování pana ředitele, nebo v podstatě uplynutí mandátu a nové jmenování by potom realizovala nová vláda,“ řekl po pondělním jednání s prezidentem Milošem Zemanem, který má vůči Koudelkovi dlouhodobě výhrady.

„Na moje gusto pan ředitel často vystupoval v médiích, často se profiloval jako politik a to samozřejmě není dobře,“ přidal také Babiš jednu kritickou výhradu k šéfovi BIS.