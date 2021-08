ANALÝZA: Babišova volba mezi šéfem BIS Koudelkou a prezidentem Zemanem

Zeman ale také dává najevo, že je připraven Babiše znovu po volbách jmenovat premiérem, i kdyby některá z koalic - buď Spolu (ODS + KDU-ČSL + TOP 09), nebo Piráti společně se Starosty a nezávislými - měla v součtu více poslanců než Babišovo ANO.

To je hlavní důvod dosavadního premiérova lavírování, zda chce, či nechce, aby byl dále ve funkci šéfa BIS muž, který svou prací přesvědčil i západní spojence České republiky. Za ni dostal Michal Koudelka od ředitelky CIA cenu George Teneta, nejvyšší ocenění za zahraniční spolupráci.

Šéf tajné služby má být méně v médiích, říká premiér

„Samozřejmě, co se týče pana ředitele, jsem neměl výhrady vůči jeho jednání, i když si myslím, že ředitel takovéhle služby by neměl být, řekněme, tak často v mediálním prostoru a neměl by se chovat občas jako politik, ale to jsme si společně vyříkali,“ vyjadřuje se Babiš zatím neurčitě, zda má Koudelka stále jeho podporu.

„Na moje gusto pan ředitel často vystupoval v médiích, často se profiloval jako politik a to samozřejmě není dobře,“ řekl Babiš po posledním jednání s prezidentem Zemanem, který podle Lidových novin varoval Babiše před jmenováním Koudelky na dalších pět let.



BIS, o níž Zeman v minulosti hovořil jako o „čučkařích“, pod Koudelkovým vedením pravidelně varuje před činností ruských a čínských tajných služeb.

Zeman chtěl v Česku najít novičok, BIS to odmítla

Když v roce 2018 došlo k útoku na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury a ukázalo se, že byl otráven látkou novičok, odmítly tajné služby tvrzení prezidenta, který se zastával ruské verze, že novičok mohl pocházet z České republiky. Zeman uložil BIS, aby zjistila, zda se na území Česka novičok nevyvíjel, nebo neskladoval, ale tajná služba vládě sdělila, že nikoli, že novičok se v Česku ani nevyráběl, ani neskladoval.

BIS se pod Koudelkovým vedením také podílela na zjištění, že za výbuch muničních skladů ve Vrběticích zřejmě mohou agenti ruské vojenské tajné služby GRU. Což se prezident Zeman také pokusil relativizovat, že je víc vyšetřovacích verzí. Premiér Babiš i ministr vnitra Jan Hamáček toto jeho tvrzení ale odmítli.



„Jsou tady dvě možnosti. Buď nové jmenování pana ředitele, nebo v podstatě uplynutí mandátu a nové jmenování by potom realizovala nová vláda,“ popisuje Babiš. Ačkoliv Koudelkovi končí mandát již 15. srpna, do té doby nemá být už žádné jednání vlády, která by o návrhu na šéfa BIS rozhodla.

„Plánováno jednání vlády není, ale dnes už to není žádná velká překážka. Ministři mohou jednat i na dálku prostřednictvím Webexu,“ řekla iDNES.cz mluvčí vlády Jana Adamcová.

Babiš místo toho požádal o svolání sněmovního výboru pro bezpečnost, který se sejde v pátek ráno. Právě projednání ve výboru je podmínkou pro jmenování šéfa BIS, ale premiér zatím ani nenaznačil, že výboru jmenování Koudelky navrhne.

Okamura chce „kompro“ na Koudelku od Zemana

Místo toho na Hrad v úterý zamířil šéf SPD Tomio Okamura a požádal Zemana, aby výboru pro bezpečnost dodal své argumenty proti Koudelkovi.

Ihned se o tyto podklady začal zajímat šéf výboru Radek Koten z SPD, aniž by k něčemu takovému byl pověřen. SPD stejně jako komunisté a prezident Zeman patří mezi Koudelkovy kritiky.

Podle Pavla Žáčka z ODS k tomu ale nemá Koten žádné oprávnění, a když nerezignuje sám, navrhne jeho odvolání.

Rozhodující bude postoj poslanců ANO, které má ve výboru 7 z 18 členů, dva SPD, jednoho komunisté, jednoho ČSSD a zbylých sedm strany demokratické opozice, které podporují Koudelku a kandidují ve dvou blocích - Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se STAN.

Nejednotní poslanci ANO

Poslanci hnutí ANO nejsou jednotní. „Pan ředitel Koudelka vždy měl a nadále má mou podporu,“ řekl poslanec výboru pro bezpečnost za ANO Robert Králíček. „Pro mě by bylo nejvhodnější a nejtransparentnější uspořádat výběrové řízení,“ uvedl v České televizi jeho stranický kolega, poslanec za ANO Marek Novák, který nyní není nakloněn jmenování Koudelky na dalších pět let.

Dosud odkládané rozhodnutí ale bude muset udělat hlavně premiér Babiš. Bude to jeho volba mezi Koudelkou a Zemanem.

„Domnívám se, že Michal Koudelka dokázal ve velmi složitých podmínkách naší země přesvědčit svou prací všechny, že je ideově a hodnotově člověkem, který demokracii a naše západní zakotvení hájí. Z funkce ho může chtít dostat jen ten, kdo tyto hodnoty nevyznává,“ napsal na Twitteru předseda hnutí STAN Vít Rakušan.