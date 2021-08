Potvrzením šéfa BIS by se Babiš vystavil střetu se Zemanem, řekl Bartošek

Bartošek v pořadu CNN Prima NEWS řekl, že premiér Babiš se snaží vyhnout střetu s prezidentem Milošem Zemanem.

„Potvrzení šéfa BIS by vedlo ke konfliktu. Jak čtu kroky premiéra, vyplývá mi z nich, že to je úmysl. Že šéf BIS bude končit, se vědělo už v lednu,“ vysvětlil Bartošek. „Andrej Babiš nemůže nevyhovět prezidentovi kvůli volbám,“ dodal šéfredaktor Týdeníku Echo Dalibor Balšínek.

Bartošek řekl, že Babiš, vyjma Zemana, se o jiných kandidátech na post šéfa BIS nebaví.

„Je to nezodpovědné vůči bezpečnosti České republiky a rodin. Je to špatné i vůči zahraničním partnerům. Dělá z České republiky zemi, která není předvídatelná. Pan premiér bohužel svým chováním poškozuje bezpečnost a zájmy České republiky,“ sdělil místopředseda KDU-ČSL.



Kvalifikační předpoklady jsou jasně dané

Podle předsedy sněmovního bezpečnostního výboru Radka Kotena jsou kvalifikační předpoklady pro šéfa kontrarozvědky jasně dané.

„Praxe v nějaké informační službě, prověrka na stupeň přísně tajné a projít si nějaké pozice. Takový člověk by neměl být u původní Státní bezpečnosti a podobně. Určitě se hodí i zahraniční zkušenost,“ míní Koten.

„Musí to být výsostný profesionál a charakterově odpovídající člověk. Musí to být apolitická osoba, protože tato služba musí být apolitická a vedena především zájmem a bezpečností České republiky bez ohledu na to, kdo je u moci. O to horší je situace, kterou způsobuje Andrej Babiš, který z odborné diskuse dělá politické téma. To poškozuje jak diskusi, tak službu,“ má jasno Bartošek.

Schůzka Zemana s Koudelkou

Babiš po pondělní schůzce se Zemanem v Lánech řekl, že by byl rád, kdyby prezident ředitele kontrarozvědky vyslechl.

„Jak znám Andreje Babiše, tak je všechno, ale ne hloupý. Kdyby si myslel že setkání Zemana s Koudelkou může k něčemu přispět, byl by hloupý. Když si Zeman na někoho zasedne, osobní setkání by ničemu neprospělo. Koudelka by mu mohl lízat boty, ale ničemu by to neprospělo,“ sdělil šéfkomentátor Deníku Martin Komárek.