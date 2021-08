Poslanci se sejdou ke jmenování šéfa BIS v pátek, prosadila koalice Spolu

O svolání schůze požádala opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), pokud premiér Andrej Babiš (ANO) nenavrhne do čela civilní kontrarozvědky Michala Koudelku na další funkční období. Podpisy sesbírala, sdělil na dopolední tiskové konferenci předseda ODS Petr Fiala.



Babiš oznámil, že v pondělí bude o obsazení místa šéfa BIS jednat s předsedou koaličních sociálních demokratů a vicepremiérem Janem Hamáčkem. Předtím ministerský předseda neuspěl s návrhem, aby téma dnes probral bez vládního návrhu na postup při výběru ředitele kontrarozvědky sněmovní bezpečnostní výbor. Koudelkovi vyprší mandát v polovině srpna. Pokud vláda do té doby nerozhodne, ředitel kontrarozvědky ve funkci skončí a řízení BIS se ujme jeho náměstek.

Vondráček potvrdil, že mimořádnou schůzi svolal na základě žádosti koalice Spolu. „Žádost podala s podpisy poslanců místopředsedkyně klubu ODS Jana Černochová,“ napsal Vondráček v textové zprávě. Předseda Sněmovny podle jejího jednacího řádu svolává schůzi dolní komory nejpozději do deseti dnů od doručení žádosti alespoň pětiny všech poslanců.

„Budeme se snažit situaci odblokovat krokem, který považujeme za krajní, a to je, že jsme shromáždili podpisy ke svolání mimořádné schůze Sněmovny, která by se touto věcí zabývala,“ řekl dopoledne Fiala.

Jde podle něj o krok mimořádný. „Jsme připraveni ho nepoužít, pokud pan premiér Babiš udělá to, co by bylo logické, a v příštích dnech navrhne jméno pana plukovníka Koudelky a vyřeší záležitost tak, aby kontinuálně pokračovala práce BIS,“ doplnil šéf občanských demokratů.

Fiala míní, že Koudelka se ve funkci osvědčil, proto by měl pokračovat. BIS se podle něj těší důvěře partnerů a služba i ředitel mají podporu napříč politickým spektrem. Připomněl, že Babišova vláda několikrát navrhla ředitele BIS na povýšení do generálské hodnosti. Tomu ale nevyhověl prezident Miloš Zeman.

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky je důležité, aby si Česko uchovalo vysoký bezpečnostní standard z posledních let. „Je důležité, aby BIS nebyla znejišťována, měla dobré personální vedení a byla předvídatelná i pro své zahraniční partnery,“ řekl.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v souvislosti s BIS připomněla kauzu Vrbětice. České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což na jaře vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem.

„Moc dobře víme, kdo sehrál klíčovou úlohu k tomu, aby se podařilo pachatele identifikovat,“ řekla. Z destabilizace situace v BIS by bylo podle ní nadšené právě Rusko.