Dezinformace jdou z Číny a Ruska. Ovlivnily i prezidentské volby, řekl Koudelka

Na život v demokratických zemích nyní dopadají důsledky válek na Ukrajině a v Izraeli. „Oba konflikty jsou podobné v tom, že agresor využívá vůči napadenému brutální prostředky,“ řekl v úterý Koudelka na konferenci nazvané „Připraveni k boji? Jak vědci přispívají ke společenské odolnosti vůči hybridním hrozbám“.

Michal Koudelka Michal Koudelka (*1965) pracuje v tajných službách od roku 1992, deset let vedl odbor kontrašpionáže, než byl v létě 2016 vládou jmenován ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS).

I přes výhrady prezidenta Miloše Zemana ho v únoru 2022 vláda opět jmenovala do čela BIS.

Válka má podle Koudelky velký potenciál také právě v hybridním prostoru, zmínil například loňské proruské dezinformační kampaně ohledně nedostatku plynu v Evropě nebo deepfake videa Hamásu.

„Tyto lži jsou příčinami demonstrací v Londýně, Paříži a dalších velkých evropských městech. To je to, o co agresorovi jde, oslabit vůli obyvatelstva pomoci napadeným státům,“ konstatuje Koudelka.

Takové vlivové působení může podle šéfa BIS podlamovat důvěru v demokratické systémy a organizace, jejichž je Česko součástí. Jako konkrétní dezinformační hrozbu popsal Koudelka čínskou propagandu a její působení na Facebooku, Instagramu či WhatsAppu.

„O tomto působení informovala samotná společnost Meta, pod kterou Facebook a další platformy spadají. Dezinformace se týkaly vlády ČR,“ doplnil Koudelka. Největší dezinformační tlak však podle něj stále plyne z Ruska.

Rusové chtěli ovlivnit i prezidentské volby

V boji na hybridních platformách je podle Koudelky důležité soustředit se především na působení cizích mocností na českém internetu. Ne na výroky jednotlivců, které by si podle Koudelky mnozí mohli zaměňovat s cenzurou. „Je úsměvné, že se k tomuto tématu často vyjadřují lidé přímo napojení na Čínu,“ řekl na konferenci Koudelka.

Šéf BIS zmínil také mediální dosah některých členů antisystémové „dezolátní“ scény, kterým se dostává mediální pozornosti například u soudů. „Vyhledávají takové události a zvyšují tak svůj dosah,“ poznamenal Koudelka. Problémem podle něj také zůstávají dezinformační weby, ze kterých šiřitelům dezinformací plynou peníze. Stejně tak v Česku stále trvá problém řetězových mailů.

BIS podle Koudelky letos odhalovala také konkrétní kroky ruské propagandy v Česku. „Za nejzávažnější problém považuji ruskou snahu ovlivnit průběh prezidentských voleb,“ připomněl Koudelka upravené video, na kterém měl tehdy ještě prezidentský kandidát Petr Pavel povolávat české muže do války na Ukrajině.

Podle Koudelky je v oblasti prevence proti hybridním hrozbám důležité především včas zasáhnout a lživá tvrzení vyvracet. „Pravda musí znít z úst osobností, kterým Češi věří, takto se dá s dezinformacemi bojovat,“ řekl a dodal, že osobností má Česká republika dostatek.

Koudelka v diskuzi také zmínil, že se připravují na obří nárůst AI hrozeb, jako jsou deepfake videa. „Myslím, že jsme připraveni. S rozpočtem jsem spokojen,“ informoval Koudelka. Doplnil také, že největší hrozbou pro dezinformátory jsou vzdělaní obyvatelé. Reagoval tak na narůstající aktivitu „ruské páté kolony“, která se v letošním roce objevovala i na protivládních demonstracích. „V tomto bychom si měli vzít příklad ze severských zemí, kde je vzdělanost společnosti na vysoké úrovni,“ řekl generál.