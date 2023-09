Ruský agent platil za šíření propagandy, ovlivnil i známé osobnosti, řekl šéf BIS

„Konkrétně šlo o to, že tento vlivový agent na žádost jednoho z nejvyšších orgánů ruské státní moci zajistil, aby se ve veřejném prostoru šířily narativy podporující zahraničněpolitické zájmy Ruské federace v souvislosti s válkou na Ukrajině. A k tomu byly využity i veřejně známé osobnosti,“ uvedl Koudelka ve Sněmovně. Šéf civilní kontrarozvědky přitom nejmenoval, o které veřejně známé osobnosti mělo jít.

Premiér Fiala je rád, že se daří vliv ruských agentů eliminovat

„Pokud jde o působení ruských agentů, je to problém dlouhodobý, jsem rád, že všechny bezpečnostní složky postupují profesionálně a rozhodně a že se daří ten vliv ruských agentů eliminovat. To je vše, co se k tomu dá říct. Jen to ukazuje, že Česká republika byla a je terčem zájmů ruské propagandy a zpravodajských služeb,“ uvedl v reakci předseda vlády Petr Fiala.

Za příklad dezinformace cíleně šířené přisluhovači cizí mocí označil šéf BIS ve Sněmovně ruskou propagandu o tom, že z Česku mohl pocházet jed novičok, který ruští agenti použili při pokusu o vraždu bývalého dvojitého ruského agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury v roce 2018.

K šíření dezinformací a proruských narativů o válce, kterou rozpoutalo Rusko na Ukrajině, jsou podle ředitele BIS využívány řetězové maily. Cílen je podle něj zvýšit napětí ve společnosti.

Snaha Ruska ovlivnit prezidentskou volbu

Snahu o vlivové působení Ruska zachytila BIS i při prezidentské kampani letos v lednu, kdy telegramový kanál ruského státního média Sputnik vypustil falešné video s pozdějším vítězem voleb Petrem Pavlem. Ve videu tvrdil, že ČR by se měla zapojit do války na Ukrajině. „K vlivové operaci byl využit i nepřiznaný telegramový kanál ruské státní propagandy v ČR,“ řekl Koudelka.

Přímo z Ruska podle BIS pocházela i tvrzení o údajném verbování stovek osob mezi členy žoldnéřské Wagnerovy skupiny loni na podzim. „Dezinformace měla za cíl využít nastolený narativ pro potřeby interní ruské propagandy a sekundárně směřovala k podkopání přesvědčení obyvatel ČR o jednotné podpoře Ukrajiny a možná i k zahlcení státních institucí a bezpečnostních složek,“ doplnil.

Ještě před válkou na Ukrajině zachytila BIS aktivity ruského vlivového agenta, proruského aktivisty, který pro akcentování ruské propagandy v ČR používal vybrané novináře. „Vedle reportáží z ČR financoval rovněž několik zahraničních výjezdů a po novinářích chtěl vytvářet materiály pro potřebu ruské strany,“ dodal Koudelka.

BIS zaznamenala i přímou snahu ruských entit o navázání vztahů s jedním z organizátorů protivládních demonstrací na podzim 2022, uvedl Koudelka. Dezinformační prostředí v ČR nicméně podle Koudelky funguje primárně spontánně, není centrálně řízené, narativy prospěšnými Rusku se většinou jen inspiruje.