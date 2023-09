Vrabel se poznal ve slovech šéfa BIS Koudelky a tvrdí, že snahu Rusů odmítl

Když na začátku týdne Koudelka na konferenci o dezinformacích řekl, že BIS odhalila, že jeden z agentů Ruska v České republice zajistil za tisíce eur šíření propagandy a využil i známé osobnosti a že BIS zaznamenala také přímou snahu proruských entit o navázání a kultivaci kontaktu s jedním z organizátorů protivládní demonstrací konaných na podzim roku 2022, Vrabel se hned ozval, aniž by ho šéf BIS jmenoval.

„Chtěl bych vás požádat, abyste zachoval aspoň trochu profesionality, abyste uvedl na pravou míru v Poslanecké sněmovně a do médií, že nešlo o snahu kontaktovat moji osobu a kultivovat ten kontakt, ale že šlo o snahu kontaktovat moji osobu a že jsem tuto snahu odmítl,“ říká Vrabel ve videu, které umístil na svou facebookovou stránku. „Z vaší strany jde o jasnou, přímou a tvrdou dezinformaci a snahu o poškození mojí důvěryhodnosti,“ prohlásil také.

Nejrazantnější Koudelkova slova mířila ale ještě jinam. „BIS se podařilo odhalit, že jeden z dlouhodobých ruských agentů, vlivových agentů v České republice zajistil za úplatu několika tisíc euro šíření ruské propagandy u nás. Konkrétně šlo o to, že tento vlivový agent na žádost jednoho z nejvyšších orgánů ruské státní moci zajistil, aby se ve veřejném informačním prostoru šířily narativy podporující zahraničně politické zájmy Ruské federace v souvislosti s válkou na Ukrajině. A k tomu byly využity i veřejně známé osobnosti,“ uvedl doslova ředitel BIS Koudelka na půdě parlamentu.

25. září 2023

Koudelka teď podle Zahradila veřejnosti dluží

Generál Koudelka teď ale podle europoslance Jana Zahradila dluží veřejnosti sdělení, kdo byl ten „ruský agent“ a ty „veřejně známé osobnosti“ a jaké „narativy“ šířily.

„Zdráhám se uvěřit, že šlo o záměr hodit něco nekonkrétního do vzduchu a pak nechat anonymní klaku užitečných idiotů na sítích hrát si na lidové tribunály. Ale skoro to tak vypadá,“ komentoval Koudelkova slova na sociální síti X (dříve Twitter) Zahradil.

Jisté pochybnosti dal najevo i bývalý senátor Michael Žantovský, který nyní patří mezi zahraničněpolitické poradce prezidenta Petra Pavla. Celý příběh je podle něj třeba doříci, jinak to celé bude působit jako „plácnutí do vody“.

Michael Zantovsky @zantov Generál Koudelka řekl A, ale někdo, nikoli nezbytně on. teď bude muset říct B. Jinak bude celé vzrušení kolem ruských vlivových agentů, o jejichž existenci nepochybuji. působit jako plácnutí do vody. oblíbit odpovědět

Koudelka už ale ke svému vystoupení doposud nic dalšího nepřidal.

„Je to případ identifikovaný našimi službami,“ řekl pak už jen obecně ministr vnitra Vít Rakušan v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Podrobnosti či informace o známých osobnostech, které měly propagandu šířit, nechtěl doplňovat. „Pokud jsou identifikovány osoby, tak určitě to šetření bude pokračovat,“ řekl.

V tuto chvíli zatím zůstává veřejnosti jen vzpomínka na emotivní vystoupení šéfa BIS Koudelky před poslanci završené výrokem: „Kdo v tuto chvíli řekne, že neví, co to je ruská propaganda, že neví, co je to ruská dezinformace, při takto brutálním zasahování do podstaty demokracie v České republice, tak je slepý a hluchý.“