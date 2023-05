Po válce zaplaví svět nelegální zbraně, varuje generál Koudelka z BIS

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka se po letech odmítání od bývalého prezidenta Miloše Zemana v pondělí dočkal povýšení. Prezident Petr Pavel ho povýšil do hodnosti brigádního generála.

Nyní se BIS podle slov Koudelky zaměřuje především na to, co se bude dít po skončení války na Ukrajině. Brigádní generál to řekl v rozhovoru pro Radiožurnál, který bude vysílán v 15 hodin.

„Ať už skončí válka na Ukrajině jakkoliv, bude tu problém se zbraněmi,“ říká v rozhovoru. Ruská invaze na Ukrajině trvá již více než rok a dva měsíce. Koudelka v rozhovoru také varuje před nebezpečím, které vznikne po skončení konfliktu v souvislosti s velkým množstvím zbraní.

Pašování bude velký problém

Ty již nebudou mít na Ukrajině žádné využití a je pravděpodobné, že se nelegálně rozšíří po celé Evropě.

„Jedním z nejvážnějších problémů bude pašování zbraní do celého světa. To je riziko, kterému se věnuje celá zpravodajská komunita, tedy i ta u nás,“ zmiňuje.

V souvislosti s velkým počtem nelegálně držených zbraní se aktuálně mluví také v Srbsku, které zažilo v minulých dnech hned dva z nejhorších teroristických útoků v samostatné historii. Třináctiletý chlapec tam minulý týden ve středu na základní škole v Bělehradě zastřelil osm žáků a člena ochranky. O den později pak jiný útočník střílel ve vesnici Dubona, kde zastřelil osm lidí a dalších deset zranil.

Držení automatických zbraní je přitom v Srbsku nelegální a střelby do lidí poměrně vzácné. Země má velmi přísné zákony ohledně držení zbraní, celý region západního Balkánu je však po válkách v 90. letech minulého století zaplaven sta tisíci nelegálně držených zbraní, připomíná agentura Reuters.

BIS by mohla vést žena

Český prezident povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty či hasiče dvakrát ročně, a to na den vzniku samostatného Československa 28. října a 8. května u příležitosti Dne vítězství. Zeman Koudelku dlouhodobě kritizoval mimo jiné za jeho aktivitu v médiích, BIS označil za čučkaře.

„Mrzelo mě to poprvé, poté už jsem si na to zvykl a na mou práci to nemělo vůbec žádný dopad,“ konstatuje pro Radiožurnál Koudelka. V rozhovoru dále zmiňuje, že by si jednou přál ve vedení BIS ženu.