Pavel jmenuje Koudelku generálem. Zeman to blokoval a mluvil o „čučkařích“

Zemanovi vadilo, že BIS pod vedením Koudelky poukazuje dlouhodobě na nebezpečí plynoucí České republice kvůli počínání ze strany Ruska a Číny, zatímco bývalý prezident prosazoval spolupráci s Čínou a odmítal dlouhá léta sankce proti Rusku, které protiprávně anektovalo Krym.

Když v roce 2018 došlo k útoku na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury a ukázalo se, že byl otráven látkou novičok, odmítly české tajné služby Zemanovo tvrzení, když se zastával ruské verze, že novičok mohl pocházet z České republiky. Zeman pak dokonce uložil BIS, aby zjistila, zda se na území Česka novičok nevyvíjel, nebo neskladoval, ale tajná služba tehdejší vládě Andreje Babiše sdělila, že nikoli.

BIS se pod Koudelkovým vedením také podílela na zjištění, že za výbuch muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 mohou agenti ruské vojenské tajné služby GRU Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin. Což se prezident Zeman pokusil relativizovat tvrzením, že je víc vyšetřovacích verzí. Bývalý premiér Babiš i tehdejší ministr vnitra Jan Hamáček ale Zemanova slova odmítli.

Koudelka je rád, že se BIS nesehnula

„Moje vztahy s prezidentem Zemanem nebyly žádné,“ řekl v dubnu v rozhovoru pro Respekt šéf BIS Koudelka.

„Od prezidenta jsme kdysi dostali úkol, tím bylo zjistit, jestli se tu vyráběl a skladoval jed novičok, který byl použit v Salisbury při pokusu o vraždu Sergeje Skripala. BIS v té době oslovila všechny zainteresované instituce a od všech jsme dostali naprosto jednoznačnou odpověď: novičok se v České republice nevyráběl a neskladoval, a to ani v malém množství. Na základě toho jsme napsali Miloši Zemanovi odpověď. On ji zpochybnil, využila toho ruská propaganda, a tím asi došlo k začátku problémů, které mezi námi byly. Vývoj nám dal za pravdu a já jsem rád, že to služba ustála, že jsme se nesehnuli,“ připomněl Koudelka důvody averze bývalého prezidenta České republiky vůči civilní kontrarozvědce České republiky.

Generálem bude i ředitel rozvědky Posolda

Ceremoniál spojený se jmenováním generálů absolvuje v pondělí prezident Petr Pavel poprvé ve funkci hlavy státu. Generálem se má stát kromě Koudelky i nový šéf civilní rozvědky Vladimír Posolda.

Do hodnosti generálporučíka vláda Petra Fialy prezidentovi Petru Pavlovi v dubnu navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Karla Řehku i jeho zástupce Iva Střechu. Do hodnosti generálmajora by mohl prezident povýšit velitele vzdušných sil Petra Čepelku, náčelníka své vojenské kanceláře Radka Hasalu a velitele pozemního vojska Romana Náhončíka. Brigádními generály pak nově mají být plukovníci generálního štábu Róbert Dziak, Roman Hyťha a Vladimír Studený.

Povýšit do hodnosti generálporučíka by měl také policejní prezident Martin Vondrášek. Brigádními generály by se měli stát Vladimír Posolda, ředitel moravskoslezských hasičů Radim Kuchař a ředitel policie v Olomouckém kraji Tomáš Landsfeld. Toho loni v říjnu při jmenování opomenul tehdejší prezident Zeman. Jeho kancléř Vratislav Mynář uvedl, že důvodem odmítnutí návrhu je řízení pod vlivem alkoholu z roku 2014. Do hodnosti brigádního generála by měl prezident Pavel uvést i ředitele valdické věznice Jiřího Macha.