Bartošovi chybí otevřená debata o euru. Referendum o něm by asi podpořil

Prezident Petr Pavel v novoročním projevu překvapil, když vyzval politiky k plnění závazku České republiky přijmout euro. Reakce premiéra Petra Fialy byla dost rezervovaná.

Na tom tématu nebudovala kampaň žádná ze stran vládní koalice, nicméně ve vládním programovém prohlášení jsme se zavázali, že budeme usilovat o co nejrychlejšího plnění maastrichtských kritérií, což je podmínka vstupu do eurozóny.

Pro mě je důležité, zda jsou splněny podmínky vstupu do ERM II, Evropského mechanismu směnných kurzů, který fixuje kurs koruny na euro, protože to může mít řadu nesporných výhod. Například to výrazně snižuje obsluhu státního dluhu.

Budete to ale řešit v tomhle volebním období?

Já si myslím, že to bude na projednání vlády někdy v lednu, protože je zpráva, která říká, že jsme připraveni, a negativní stanovisko má v tuto chvíli ministerstvo financí.

Tady se ale fakt dosud nevedla zdravá, otevřená debata s občany o výhodách, nevýhodách, rizicích přijetí eura. Dělat na sílu tenhle krok není správně. Je důležité se o tom bavit nepopulisticky. Myslím si, že to bude otázka, která bude rezonovat u voleb do Sněmovny v roce 2025.

Exprezident Klaus vyzval, aby rozhodnutí o euru předcházelo referendum. Co si o tom myslíte?

Odpovím překvapivě, i když asi exprezident Klaus není úplně politik, s kterým já bych souzněl, ale souvisí to s tím, že nebyla ta společenská debata. Já nevím, jestli má euru má být referendum, ale k tomu rozhodnutí musí v danou chvíli vést nějaká legitimita.

Takže ano, bez nějakého podpůrného názoru společnosti jako celku si myslím, že to nejde udělat na sílu.

Jste pro přijetí eura? celkem hlasů: 156 Ano 43 %(67 hlasů) Ne 56 %(88 hlasů) Nevím, nemám názor 1 %(1 hlas)

Podpořil byste ve vládě a v parlamentu při hlasování v této věci referendum?

Já si myslím, že asi jo. Na stole máme, a vláda jej měla projednat už před koncem roku, ale odložilo se to, vyžádaný pravidelný report Připravenost České republiky, plnění maastrichtských kritérií a vstup do systému ERM II. A tam si myslím, že ten krok bychom udělat měli, to jsme měli v programu.

S prezidentem Pavlem jsem spokojen, otazník mám u pana Koláře

Bude to za pár dnů rok od doby, kdy Petr Pavel vyhrál prezidentskou volbu. Sice složil slib až v březnu, ale je něco od té doby, čím vás překvapil? A je něco, co byste mu třeba i vytkl?

Mně se ten projev líbil. Já si myslím, tak jak mám možnost s panem prezidentem spolupracovat v dílčích oblastech, regionálním rozvoji nebo digitálním Česku, regionální rozvoj podpořil, rozvoj digitálního Česka, že jsem s jeho výkonem funkce spokojen.

Možná osoba pana Koláře, nějaké nejasnosti, jaká je jeho role, to je věc, která mě tam trošku máte, mám u toho otazník. Já si myslím, že prezident vystupuje transparentně. Do věcí, které říká, si každý projektuje, co by chtěl slyšet, ale mně se ten projev líbil a myslím si, že i dosavadní působnost prezidenta na tom postu se nese v tom duchu.

Příští týden budou vaši vládní kolegové u Ústavního soudu hájit rozhodnutí, které prosadila pětikoalice v Parlamentu – nižší valorizaci penzí v průběhu loňského roku. Napadlo ji hnutí ANO. Samozřejmě nikdo nevíme, jak rozhodne Ústavní soud v téhle věci, ale pokud by koalice neuhájila, co prosadila, mělo by to nějaký personální dopad?

Nerad odpovídám na hypotetické otázky. S veškerými informacemi, které jsme měli od právního oddělení ministerstva práce a sociálních věcí, tak to bylo v souladu s ústavou.

To rozhodnutí bylo kolektivní a je to zodpovědnost vlády jako celku. V případě, že verdikt by byl takový, že je potřeba to doplatit, tak se budeme muset podle toho zařídit.

Možná nejdůležitější věc, kterou vláda v letošním roce bude řešit, je reforma, kdy mladší lidé mají počítat s tím, že nepůjdou do důchodu v 65 letech, ale později. Pro mnohé lidi, kteří celý život dělali těžkou manuální práci a stáli přitom na nohou, to je těžko představitelné, že budou schopni tu práci vykonávat třeba ještě v 67 letech.

U věku odchodu do důchodu jsme nikdy nepodporovali, že se to tvrdě prolomí (hranice odchodu do důchodu v 65 letech, pozn. red.), z jednoho důvodu. Ačkoliv se fakticky věk dožití zvyšuje, nic to nehovoří o kondici býti schopen vykonávat tu práci v tom věku.

Proto je velmi zásadní právě debata, která se vede, jakých pozic se to bude týkat. Ono taky je zdravotní sestra na ARO a zdravotní sestra někde jinde. Takže s citlivostí pro ty náročné profese je to velmi komplexní debata a já bych chtěl, aby to bylo o datech, aby to nebylo o lobby.

Jak jste daleko v koalici při řešení, které budou vyjmenované obtížné profese s nějakou formou úlevy?

Debata probíhá, nemáme závěr. Máme nějaký katalog povolání, ale jestli je postačující pro rozhodnutí tohoto typu, to si myslím, že není.

Chtěl bych, abychom se také bavili o zodpovědnosti zaměstnavatelů, že by třeba sociální odvody za typy náročnějších povolání byly vyšší.

Příští týden vás čeká celostátní fórum Pirátů. Stranu vedete se zhruba dvouletou přestávku, jestli se nepletu, už od roku 2009. To není úplně krátká doba. Ještě pořád vás to baví?

Baví, jinak bych tu práci nedělal. Spoustu věcí, společnost i třeba politika, má tendence se vracet někam do minulosti svým fungováním a věci, který jsme už měli, najednou nejsou jisté a můžou se velmi lehce zvrátit v řadě zemí skutečně nežádoucím způsobem, kde nevítězí demokracie, ale vítězí populisti a různí extremisti.

Vlastně jsem rád za každou věc, která se nám podaří za Piráty změnit k lepšímu. Když jsme se rozhodovali, jestli Piráti půjdou do vlády, my jsme byli velmi schopná opoziční strana, ale ty reálné změny můžete udělat z exekutivy. Mám radost z výsledků, které se nám i v resortech, které nám nejsou svěřené, daří prosazovat, byť v pětikoalici to je vždycky těžší.

Jak silnou soupeřkou podle vás bude Markéta Gregorová?

Nevím, jestli se sluší dopředu hodnotit kandidáty. Já mám na řadu věcí výrazně jiný pohled než Markéta Gregorová. Ať to bylo na vstup Pirátů do vlády…

Porazíte ji lehce?

To záleží na členské základně, ale vnímám, respektuji ji jako soupeřku. Já reprezentuji nějakou politiku, která, byť se nám nezdařily volby 2021 a já jsem tu zodpovědnost přijal a dostali jsme se z té skepse.

Mně pomohla moje mamka. Říkala, tak jste Piráti, dělej věci, jak nejlíp umíš s těmi lidmi, který máte, nic jiného stejně dělat nemůžete. A já, když se bavím s lidmi, oni chápou roli Pirátů ve vládě, jaký to má přínos, co hlídáme, že prostě nejsme servilní, dokážeme se ozvat, když se nám něco nelíbí, a zatlačit.

Necítím se být potrefenou husou

Říkáte, že nejste servilní. Vaše soupeřka napsala, že nabízí, že nebude servilní, že nikdy nikomu nepodlézá a nemanipuluje, a protože spolu bojujete o post šéfa strany, skoro by si to mohl někdo interpretovat, že něco takového myslí o vás. Nenaštvalo vás to, když jste si to o sobě na pirátském fóru přečetl?

Já jsem s ní o tom vyjádření nemluvil. Já si to osobně moc neberu, protože jednak žádná z těch charakteristik se mě netýká, naopak proti takovému chování poměrně rázně vystupuju, takže se necítím být potrefenou husou. My jsme byli třeba jediní, kdo se ze všech stran ve sněmovně ozval k Pavlovi Blažkovi.

Taky ale pak všichni viděli, jak to skončilo…

Pro mě byl a je důležitou věcí zákon o státních zástupcích, a ten je, jak jsme si ho představovali. Doufám, že bude v pořádku. Chtěla ho zaplněná Letná, chtěla ho občanská společnost a je tam řada dalších věcí, na který jsme trvali.

Ještě jednu otázku k vaší soupeřce. Nehlasovala pro vstup Pirátů do vlády, opakovaně to veřejně přiznala. Když proti vám uspěje, může se stát, že se bude snažit nějakým způsobem vyvést vaši stranu z koalice?

Podle vyjádření Markéta tyto ambice nemá, nicméně u nás ten podnět může podat kterýkoliv člen či členka.

Markéta se netajila tím, že nechce, aby Piráti vstupovali do vlády. Někdy v prosinci byla na to dotazovaná a řekla, že její pozice se nezměnila, kdyby se teď hlasovalo o vstupu do vlády, tak by byla zase proti, asi aktivně by to ale nevyvolávala.

Kdo útočí na princip dohody Evropy jako celku, nechce chránit evropské hranice proti migraci

Která témata podle vás budou klíčová v kampani před eurovolbami?

Budou to demokratické hodnoty pro Evropu, bezpečí, svoboda a lidská práva. Tématem budou určitě energie, prosperita, digitalizace a jinak my si myslíme, že zejména od těch populistických stran to bude opět téma migrace.

Sice ještě není schválený migrační pakt, musí se dohodnout Evropský parlament a členské země, ale pokud se bavíme o bezpečnosti Schengenu jako celku, každý by se měl nějak podílet.

Kdo útočí na takový princip dohody Evropy jako celku, tak vlastně nechce chránit evropské hranice proti nelegální migraci. Nechce, aby to Evropa řešila. Možná proto, že by ztratil téma.

Expremiér Babiš říká, že se vůbec ti lidé nemají pustit do Evropy přes moře, že je třeba dosáhnout toho, aby ani nevypluli, že se to má zastavit už v Africe, aby se pak neřešilo, jestli se ti lidé mají dobrovolně nebo jiným způsobem distribuovat po Evropě, případně jestli se z toho může někdo vykoupit zaplacením nějakého příspěvku.

V rámci evropského migračního paktu je solidární varianta financování, zároveň v České republice, a to není alibismus, máme teď významný podíl lidí, kteří utekli před Putinovou válkou z Ukrajiny, takže nejsme země, která by lidem, kteří jsou v tísni, nepomohla.

V momentě, když se začínáme bavit o humanitární pomoci v zahraničí, nebo dáváme peníze na rozvoj zemí třetího světa, kdy třeba sucho může být významný migrační faktor, nemusí to být válečný konflikt, tak toto je taky kritizováno.

Jste pro rozrušení práva veta členských států Evropské unie?

Ve většině případů se hlasuje kvalifikovanou většinou. Tohle je debata, kterou často řeším s Honzou Lipavským (pirátský ministr zahraničních věcí, pozn. red.). Teď například pomoc Ukrajině je blokovaná Maďarskem, které za to chce více dotací.

Jestli má Evropa fungovat jako celek, tak v zahraničněpolitických otázkách by tam neměl být ten blok, neměl byste uplácet Orbána nějakými pašalíky za to, že kývne na věc, která je prostě správná z pohledu demokratické Evropy. V této oblasti vidím, že právo veta vytváří vydírací potenciál. Evropská unie se také bude rozšiřovat, čekatelské země nemůžeme přede dveřmi držet donekonečna.

Co byste letos ještě prosadil rád ve vládě? A jaké nová témata Piráti do koalice a na vládu v tomto roce přinesou?

Nesouhlasím s vyjádřením ministra financí Zbyňka Stanjury, viděl jsem pouze titulek, že vláda nechystá žádné další reformy. To tedy není pravda, a že je občané nechtějí, to také není pravda.

Mám připravený zákon o podpoře bydlení, chybí tu třicet let. Dává obcím nástroje, jak řešit problémy pro asi 1,5 milionu lidí, kteří v nějaké fázi života mohou být ohroženi ztrátou bydlení. Ten zákon je pro mě naprosto zásadní a kromě stavebního zákona, digitalizace a zvládnutí čerpání dotací, což nám všechno jde, musím zaťukat, dobře.

Doufám, že se nám podaří předložit zákon, který povolí pěstovat konopí. Musíme vysedět ve Sněmovně korespondenční volbu, šlápnout pořádně do obnovitelných zdrojů energie, do komunitní energetiky.

Jak to dopadne s návrhem na manželství pro všechny? Už se to vleče docela dost dlouho.

Myslím, že ve Sněmovně není vůle a není většina, která by pro to zvedla ruku.

Opravdu neprojde nic?

No, tak třeba pan prezident někde vystoupí. Vždyť to většina chce nebo jim to nevadí, těch hard odpůrců je podle mě menšina.