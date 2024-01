Ráda se zhádám s Fialou o manželství LGBT+, říká kandidátka na šéfku Pirátů

Den po celostátním fóru Pirátů budete mít narozeniny. Čekáte, že vám vaši kolegové za týden dají speciální dárek a zvolí vás do čela strany místo Ivana Bartoše?

Dárek by to byl hezký, zajímavý, ale hlavní dárek bude, že si všichni společně celostátní fórum užijeme a bude nějaká afterparty, která se promítne do mého narozeninového dne.

Když budete v čele strany, budete usilovat o to, aby Piráti dál pokračovali ve vládě, nebo byste to chtěla změnit?

Jestli budeme ve vládě, nebo ne, může pouze a jen rozhodnout v referendu celostátní fórum Pirátské strany, tedy teď přes 1200 členů.

Pokud o tom někdo vyvolá jednání, já si uvědomuji, že předseda nebo předsedkyně strany mají i z hlediska mediálních výstupů určitou zodpovědnost za stranu jako takovou, to znamená, že já hlasování o odchodu z vlády vyvolávat nebudu, nicméně pokud nějaký člen nebo členka na fóru o tomto jednání vyvolá, tak nějakou pozici zaujmu. Ale to teď opravdu nelze předjímat.

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj pan Bartoš napsal Pirátům, že podle něj je normální, když předseda strany je členem vlády a vnímal by jako zásadní oslabení, kdyby to tak už nebylo. Nabízí se otázka, zda byste usilovala o křeslo ve vládě?

Rozhodně bych o to neusilovala. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová také není ve vládě. Počítám s tím, že pokud bych nemohla z nějakého důvodu na konkrétní jednání předsedů jít, tak mě třeba Ivan Bartoš nebo nějaký jiný člen vlády za Piráty zastoupí.

Nejsme stranou jednoho muže nebo jedné ženy

Jako europoslankyně trávíte dost času v Bruselu, Štrasburku nebo prostě někde na cestách. Dá se řídit vládní strana ze zahraničí?

K tomu mám jednu důležitou poznámku. Ačkoli česká stranická politika možná do velké míry funguje tak, že předseda nebo předsedkyně řídí stranu, u Pirátů tomu tak přímo není.

Ivan Bartoš je tváří strany. Nicméně u nás členové předsednictva mají zastupitelnost a nejvyšší orgán je celostátní fórum, tedy všichni členové a členky strany, to znamená, že my v tomto nejsme strana jednoho muže nebo jedné ženy.

Skloubit se to tedy podle vás dá?

Skloubit ano, co se týče mé přítomnosti v Praze nebo v Česku. Já jsem si to počítala, momentálně je to cca 50 procent času v zahraničí, 50 procent v Praze.

Piráti jsou podle vás na rozcestí, na jakém přesně?

Média často opakují, že ve straně jsou údajně nějaké frakce. Sám Ivan Bartoš na fóru vyzval k tomu, abychom už o těch frakcích nemluvili. Já se domnívám, že je úplně normální, když lidé ve stranách mají nějaké postoje k tomu, jak jít dopředu.

Všichni ve straně se shodneme, že jsme Piráti, jakou máme ideologii a co chceme dělat, ale metody, nástroje, sjednocené nemáme, a potom to působí navenek, jako že jsme rozpolcení.

Napsala jste kolegům, že jim nabízíte prezentaci pirátských myšlenek v krystalické podobě a bez příkras. Můžete mi dát nějaký příklad, co byste nabídla jinak? Mluvíme o migraci, o euru, o přístupu k menšinám, o marihuaně, o čem přesně konkrétně?

To není o jednom nebo dvou konkrétních tématech, to je o celkovém vyznění pirátské politiky. Lidé ví, co, která strana zhruba prosazuje, ale do velké míry pracují s nějakým pocitem, jestli jsme stále antikorupční, čistí, autentičtí.

Chci politiku Pirátů prosazovat silněji

Úplně jednoduše. V čem by byla Pirátská strana jiná pod vaším vedením?

Možná si nerozumíme v tom, co to znamená předsednictvo. Jako poslankyně Evropského parlamentu nesu určitá témata, nejvíc se soustředím na kyberbezpečnost, moderní technologie v bezpečnosti, lidská práva pod útlakem autoritářů, to jsou moje hlavní témata, nicméně ta nesu v Evropském parlamentu.

Jako předsedkyně strany budu reprezentovat postoje strany. Jde mi o to, abychom mohli tu politiku, kterou máme naprosto jasnou a programově danou, prosazovat silněji, jednotněji a čitelněji pro voličky a voliče.

Jak vy sama osobně jste spokojena s prací ministrů za Piráty?

Myslím si, že s tím, jaké karty máme od těch voleb rozdané, dělají velice dobrou práci, některá je bohužel neviditelná. Poměrně málo se mluví o neuvěřitelných výkonech Michala Šalamouna, který odvádí velkou práci na tom, abychom například dodržovali termíny implementace evropské legislativy, což jako poslankyně Evropského parlamentu hodně oceňuji, a nemám ani slovo kritiky vůči ostatním našim ministrům.

To, že Česká republika patří mezi země, které v Evropě se nejvíce snaží pomáhat napadené Ukrajině, je podle vás správně? Expremiér Andrej Babiš vyčetl premiérovi Fialovi, že hájí primárně zájmy Bruselu a Ukrajiny.

V tom takzvaném Bruselu, tedy na úrovni Evropské unie, se rozhoduje o jedněch z nejdůležitějších věcí pro Evropu a pro Česko. Pokud bude Petr Fiala co měsíc v Bruselu, tak já mu zatleskám, protože to si myslím, že je pro každý národní stát v EU velice důležité.

Napsala jste Pirátům, cituji: „Svoboda je pro mě vrcholnou hodnotou a fašisti a konzervativci úhlavními nepřáteli.“

Už nevím, kam jsem to psala.

Jako předsedkyně bych upozadila postoje Markéty Gregorové

Do debaty k vaší kandidatuře na diskusním fóru Pirátů. Jste ve vládě konzervativního premiéra a v pětikoalici, kde jsou dvě konzervativní strany a nejsilnější vládní strana je konzervativní ODS. Jaké to je, když říkáte, že konzervativci jsou úhlavními nepřáteli?

Já jsem členka a poslankyně strany, která je s nějakými konzervativci a rozhodně doufám, že ne fašisty, ve vládě už tři roky, pardon 2,5 roku.

Na podzim to byly dva roky, kdy byly volby a pak se dohodlo pět stran na koaliční vládě.

Jak všichni ví, tak jsem k tomu byla na začátku i v průběhu kritická a na těchto mých pocitech a postojích se nic nemění, to je faktem.

Ale už jsem zmínila, že si uvědomuji, že s pozicí předsedy nebo předsedkyně strany se pojí určitá větší zodpovědnost za postoje strany jako takové, to znamená, že já bych v té pozici lehce upozadila osobní postoje Markéty Gregorové a více prezentovala postoje Pirátské strany. A ta momentálně chce v té vládě setrvat, já to respektuji.

Jak už jsem říkala, pokud by bylo vyvoláno jednání o odchodu z té vlády, zaujmu postoj, nicméně s respektem k tomu, že bude mít nějaký výsledek to jednání.

Třeba Petr Fiala, Marek Benda nebo Marian Jurečka by od vás neslyšeli, že konzervativci jsou úhlavními nepřáteli?

Tak ono taky záleží, koho do těch konzervativců přesně jako počítáte.

Jsem velký zastánce svobody a konzervativci jsou moji nepřátelé

Občanské demokraty a lidovce.

Ano, já ale netvrdím, že konzervativci jsou úhlavní nepřátelé svobody. Říkám, že já jsem velký zastánce svobody a že konzervativci jsou moji nepřátelé, a to je pravda.

Domnívám se, že to, že tato vláda například stále ještě pro mě naprosto neuvěřitelně odmítá manželství pro všechny, je podle mě potlačování svobody LGBT+ lidí. A ano, o tomto se ráda zhádám s panem Fialou nebo Jurečkou až na dřeň, protože se domnívám, že brání svobodě části obyvatelstva této republiky se vzít a před státem být rovni, kohokoliv milují.

Vidím rozpor mezi tím, co chce většina občanů České republiky, a tím, jakou vládu máme. Myslím si, že naše vláda je momentálně konzervativnější než společnost.

O vzniku pětikoalice jste u Pirátů hlasovali a vaše strana to podpořila.

Já jsem byla proti, což je veřejně známá informace, opakovala jsem ji několikrát. Čistě na čísla jsme v té vládě nebyli potřeba a já jsem se mimo jiné obávala toho, že v této vládě budeme, řekněme, hrát páté housle, abych tak řekla. A to se mi úplně nelíbilo.

Máme tématické spojence

Kdo jsou podle vás přirození spojenci Pirátů?

Nemyslím si, že máme přímé, celkové spojence obecně, myslím si, že máme tématické spojence, například se domnívám, že z hlediska zelené politiky TOP 09 představovaná Luďkem Niedermayerem v europarlamentu s námi velice souzní, samozřejmě i Zelení, ale ti nejsou vládní strana.

Shodneme se s ODS při ochraně soukromí a co se týče třeba sociální politiky, myslím si, že si můžeme určitě porozumět v některých ohledech se SOCDEM, takže tématické partnery máme, nemáme ale jednu stranu, se kterou bychom si nejvíce rozuměli. Myslím si, že Piráti jsou dost unikátní strana.

Jaké jsou podle vás ambice Pirátů pro letošní volby do Evropského parlamentu? Minule jste získali tři křesla, co by bylo úspěchem letos?

Logicky úspěch je obhájit tři křesla, velký úspěch by bylo mít čtyři křesla.

Patříte k těm, kteří si myslí, že by měla být v podstatě zrušena nebo redukována možnost práva veta v rámci Evropské unie. Nebylo by to ohrožení menších států? Proč si myslíte, že to je správně?

Zrušení práva veta neznamená absenci jakékoliv možné obrany ze strany menších států a existuje mechanismus mimo to právo veta, takzvané blokační menšiny, na což stačí čtyři státy.

Pokud si Česká republika bude budovat pozici a vztahy, tak v případě, že by bylo něco opravdu strašně nepřijatelného, další tři státy na podporu nalezne.

Čili vlastně zrušení práva veta by podle vás nezhoršilo pozici České republiky v rámci Evropské unie.

Nedomnívám se.

Andrej Babiš řekl, že hlavním ideologickým nepřítelem jsou pro něj Piráti a proti těm bude bojovat, i když nebude v politice. Vy byste si dovedla představit někdy v budoucnu spolupráci s hnutím ANO nebo s Babišem?

Rozhodně ne. Přijde mi vtipné, že strana, která nemá de facto žádnou ideologii, tak tvrdí něco o ideologických nepřátelích. Myslím si, že jsme jako Piráti největším nepřítelem Andreje Babiše kvůli tomu, že jsme hlavní protikorupční strana a nevidím tam jediný prvek jeho údajné ideologie, který by nějakým způsobem definoval, co je teda ten hlavní problém s Piráty, krom té korupce.

Hnutí ANO třeba kritizuje vládu za postoj k migračnímu paktu Evropské unie s povinnou solidaritou.

Nebo je to také sdílená odpovědnost.

Lidi, kteří nepředstavují riziko, bychom měli být schopni přijmout a integrovat

Myslíte, že je správný princip, když nepřijmeme uprchlíky, kteří budou třeba ve větším množství chodit do Evropy, že se z toho vykoupíme zaplacením částky 20 tisíc EUR za jednoho člověka?

Nejsem si jistá, jestli je to i s tou částkou. Myslím si, že to je dobrý kompromis, protože tohle je jedna z těch hlavních věcí, co blokovala kompromis doposud. Myslím, že sdílená zodpovědnost, jak jsme to nazvali, je správně, protože jsme jedna Unie, máme vnitřní trh a vnitřní svobodu pohybu a pokud nechceme opět mezi sebou stavět ploty a hranice, tak se musíme společně postarat o to, co se děje na vnějších hranicích.

A myslím si, že vzhledem k tomu, že pro některé státy z různorodých důvodů nebylo přijatelné přijímat ty lidi, tak to, že na to přispějí finanční nebo materiální pomocí, je za mě velice dobrý kompromis.

Vláda říká, že v Česku máme asi přes 360 tisíc uprchlíků před Putinovou válkou na Ukrajině, tudíž, že nebudeme muset v tuhle chvíli platit nic. Ale každá válka někdy skončí, řada z nich se vrátí domů na Ukrajinu, a pak vznikne povinnost České republice platit. My ale nemáme vůbec pod kontrolou, jak se bude vyvíjet migrace, třeba i kvůli změnám klimatu. Nehrozí, že se třeba jednou nebudeme schopni doplatit?

Placení není jediná možnost, druhá alternativa samozřejmě je ty lidi přijmout a integrovat. Já se domnívám, že je to velká otázka Evropy jako takové. Musíme podle mě žít ideou toho, že lidé se pohybují po světě a že ty, kteří pro nás nepředstavují bezpečnostní riziko, bychom měli být schopni integrovat.

A ano, máme bohužel příklady států, kde se to nevedlo úplně dobře, ale o to lépe to je pro naši budoucnost, protože se můžeme inspirovat, kde to selhává a udělat to lépe, zvlášť u nás, kde jsme na tom de facto ještě nezačali úplně intenzivně pracovat.

Vy byste prostě nějaký počet uprchlíků klidně i vzala, ne se vykupovala finančně.

Co se týče uprchlictví, tam se to řídí mezinárodními úmluvami azylových řízení, co se týče migrace, ta je de facto ekonomická a pracovní a tam by se Česká republika měla intenzivně bavit o ekonomickém přínosu, který pro ni můžou především jako vzdělaní nebo odborní specializovaní migranti představovat.

Pro českou ekonomiku by to byl naopak velký přínos. Takže já bych se o tom ráda začala bavit bez strašení o bezpečnostních rizicích, protože od toho právě budeme mít ty kontroly, aby se sem nedostávali lidé, kteří jsou bezpečnostní riziko a byli vráceni v nějaké rozumné návratové politice. Ale pojďme se bavit o těch všech ostatních, kteří nejsou bezpečnostní riziko.