Česko podle Jurečky letos splní kritéria pro euro. Je to nesmysl, míní Středula

Česká republika letos pravděpodobně po dlouhé době splní první tři takzvaná maastrichtská kritéria pro zavedení eura, řekl v dnešním debatním pořadu České televize Marian Jurečka. Podle něj rozhodnutí o případném přijetí evropské měny musí předcházet dlouhá odborná diskuse. Momentálně nepanuje v koalici shoda, mohl by pomoci koordinátor pro euro.

Pro vstup do eurozóny musí země splnit čtyři maastrichtská kritéria. Míra inflace nesmí překročit o víc než 1,5 procentního bodu průměrnou inflaci tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen, úroková míra pak nesmí být o více než dva procentní body nad průměrem tří zemí eurozóny s nejnižší inflací.

„V roce 2024 je velmi pravděpodobné díky rozpočtově odpovědné politice této vlády, že je začneme plnit, ale i díky dalším faktorům, jako je třeba už stabilní nízká inflace atd. Takže rok 2024 je po několika dlouhých letech prvním, kdy můžeme říct, ano, vůbec to základní Česko plní. Jenom připomenu, deficit jsme sundali za dva roky zpět celých osm procent vůči HDP na 2,2 procenta,“ uvedl Jurečka. Jde o třetí kritérium, kdy deficit nesmí být nad třemi procenty HDP a současně musí být celkový dluh pod 60 % HDP. Český státní dluh se pohybuje na dvaačtyřiceti procentech.

Poslední kritérium vyžaduje dvouleté členství v evropském mechanismu směnných kurzů ERM II. Podle Jurečky letos Česko první podmínky splní a bude moci do mechanismu vstoupit.

Ministr přiznal, že čtyři strany vládní koalice prosazují vstup do eurozóny, jediná ODS zatím ne. Jurečka zdůraznil, že rozhodnutí o zavedení evropské měny musí předcházet racionální a věcná diskuse. V současnosti ale tyto debaty podle něj brzdí vysoká nedůvěra veřejnosti v euro. „Tento krok není možné udělat bez toho, že to bude podporovat většina této země. To fakt není možné udělat,“ zdůraznil.

Ministr si ovšem myslí, že tuzemská ekonomika k euru postupně směřuje. Upozornil, že zhruba 60 procent úvěrů český firem už je vedeno v eurech a české podniky stále častěji obchodují v evropské měně, a to i mezi sebou.

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy a člena představenstva Škoda Auto Martina Jahna Česko mohlo vstoupit do eurozóny už dříve, a stát by proto měl zahájit kroky pro zavedení eura co nejrychleji. „Česká republika samozřejmě bude mít z přijetí eura výhody, jsme makroekonomicky silná země a máme na to stát se silným členem Eurozóny,“ poznamenal.

Proti přijetí eura je naopak předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Podle něj jde v současné době o zbytečné diskuse. „Euro je poslední věc, co bychom teď měli řešit,“ řekl. Přijetí evropské měny by podle něj znamenalo pro Česko náklady v hodnotě stovek miliard korun.

Debata o zavedení eura zesílila po novoročním projevu prezidenta Petra Pavla, podle kterého je společná evropská měna logickou budoucností. Vyzval k tomu, aby Česko začalo dělat konkrétní kroky k zavedení eura. Česko se k přijetí společné měny zavázalo ve smlouvě o vstupu do EU v roce 2004. Z deseti států, které tehdy do EU vstoupily, euro dosud nepřijaly pouze Česko, Polsko a Maďarsko.

Je potřeba shoda více vlád

Podle viceguvernérky České národní banky Evy Zamrazilové je v případě učinění kroků pro přijetí eura mít také jistotu, že co jedna vláda schválí, nová nezruší. „Byla by chyba, kdyby jedna vláda přistoupení k euru, které potrvá roky, prosadila a další vláda by tento proces zastavila,“ řekla v neděli v Partii na CNN Prima News.

„Ten proces by se asi nestihl v jednom období vůbec a myslím, že by bylo špatné jak ekonomicky, tak politicky, kdyby prostě zase na sílu někdy některá vláda ten vstup zahájila a potom ho po několika letech vláda další zastavila,“ doplnila.

Proti euru jsou zástupci opozičních hnutí ANO a SPD. Zavedení eura v ČR by podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové mělo být předmětem referenda, které toto opoziční hnutí hodlá připravit.