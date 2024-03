Dostal jsem políček. Středula o svém návratu na trůn i chystaných protestech

Nedávno vás odvolali kvůli neplacení členských příspěvků z pozice šéfa odborové centrály, aby vás o tři týdny později do čela znovu zvolili. Můžete vysvětlit, co to mělo znamenat?

Z mé strany se prostě stala chyba. Byla naprosto neúmyslná, protože já platím členské příspěvky dlouhodobě.

Jsem jen člověk, nejsem robot, udělal jsem chybu a zaplatil. Kdyby takovéto chyby znamenaly odvolání z funkce i v politických stranách, máme během volebního období několikrát vyměněnou celou Poslaneckou sněmovnu a možná i Senát. Josef Středula