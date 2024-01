Firmy si půjčují v eurech a ČNB ztrácí vliv. Přijetí je otázka času, říká Horská

Poslechněte si celý rozhovor s Helenou Horskou v podcastu Kontext:

Helena Horská (1974) Hlavní ekonomka Raiffeisenbank (2004) a od roku 2019 členkou její dozorčí rady. Dříve byla analytičkou České spořitelny. Členka Národní ekonomické rady vlády (NERV) a do jejího zániku také nezávislé platformy KoroNERV-20. Od roku 2022 patří mezi ekonomické poradce premiéra Petra Fialy. Vystudovala Národohospodářskou fakultu VŠE, kde získala také doktorát. Zaměřuje se na měnovou politiku a boje s inflací. Podle Forbesu je za rok 2022 padesátou nejvlivnější ženou Česka.

Vzhledem k přirozené „euroizaci“, tedy vedení úvěrů tuzemských podniků v evropské měně a jejich obchodování se subdodavateli v ní, se stává otázka přijetí eura akutnější. Průmysl si přijetí žádá, teď jen získat podporu lidí.

Tam to bude složitější. Přijetí eura podporuje okolo 22 procent lidí, což se nezměnilo od krize eurozóny. Před ní to bylo až 44 procent. Jaká pozitiva má rozloučení se s korunou?

„Mluví se teď často o omezené konkurenci na českém trhu, jak telekomunikačním, potravinovém, zemědělském a dalších sektorech, kde vznikly oligopolní struktury. Skrze euro bude trh najednou větší, ceny budou transparentnější a jejich srovnání jednodušší, motivace nakupovat v zahraničí bude možná větší, a to může být něco, co bude pozitivní pro ekonomiku. Posílí konkurenci mezi jednotlivými firmami i odvětvími a podpoří to tlak na nižší marže a větší spokojenost a bohatství zákazníků, protože budou moci kupovat některé věci i na domácím trhu levněji,“ říká poradkyně premiéra Helena Horská.

Zároveň upozorňuje, že euro není lék „Má být jenom pomůckou k další ekonomické integraci, k ekonomické prosperitě a růstu. Ukazuje to příklad Řecka či Itálie, které si myslely, že přijetím eura vyřeší strukturální problémy. To nemůžeme čekat. Euro není deštník, který nás zachrání před všemi bouřkami, vichřicemi. Pod deštník bude foukat a jakákoliv velká krize či šok ekonomiku zasáhne. A pokud to je nekonkurenceschopná ekonomika s neflexibilní pracovní silou s nízkým pohybem, bude mít problém i s eurem,“ vysvětluje.

Přijetí má tolik háčků, jako má přínosů, a případné krize by mohly být o to silnější, pokud by se naše ekonomika nadále nepodobala těm západním.

„S eurem by výkyvy mohly být menší, ale znamená to sladit ekonomiku se státy eurozóny. Mít sladěný cyklus, tedy když jde eurozóna nahoru, my jdeme nahoru. Opačný cyklus u nás by byl problém. Při společné měnové politice a nízkých úrokových sazbách a rozdílné rozpočtové politiky, jako v době covidu, tak by pro nás společná měnová politika nebyla zdravá. Měli bychom tady daleko vyšší inflaci, daleko vyšší nárůst cen nemovitostí, ještě horší dostupnost,“ upozorňuje Horská.

Takže pokud by měla premiérovi poradit, zda by měl přijmout euro, odpovídá záporně, ale přála by si racionální, otevřenou debatu, která k tomuto kroku nasměřuje. Už jen proto, že „euroizace“ činí vliv České národní banky stále slabší a slabší.

„Poslední statistika za listopad loňského roku ukazuje, že firmy čerpaly objemově dokonce víc úvěrů v eurech než domácí měně. Takže je vidět, že euroizace ekonomiky probíhá a v ten okamžik Česká národní banka postupně ztrácí efektivitu, účinnost svého klíčového nástroje, to jsou úrokové sazby. Všimněte si, a to byly ty diskuze o tom, že nemá smysl dál zvedat úrokové sazby v loňském roce nad 8 %, protože to neovlivní ekonomiku tolik, jak by si ČNB přála,“ připomíná Horská slova radní Evy Zamrazilové.

Podle Horské je tak přijetí eura jen otázkou času, protože český průmysl i ekonomika jsou srostlé s eurozónou. „Čím déle budeme rozhodnutí oddalovat, tím větší náklady budou spojené s tím, že naše měnová politika bude přestávat mít účinnost na ekonomiku jako takovou.“ Rok přijetí, když všechno půjde v klidu a hladce, odhaduje na rok 2030.

Kdy nastoupit do „čekárny na euro", systému ERM II? Kdy je vůbec vhodná chvíle vstoupit do eurozóny? Jak se má laik zorientovat mezi argumenty a zájmy exportérů, importérů a bankéřů? Kolik budou na ztrátě transakčních poplatků tratit? Je euro nástroj federalizace Unie? Kolik Maastrichtských kritérií dnes splňujeme a kdy splníme všechny?