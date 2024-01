Jurečka se kvůli večírku omluvil, jeho odvolání není na místě, řekl Fiala

„K tomu není co říct, než že je mi to líto. Je to chyba. Je dobře, že se Marian Jurečka omluvil a přiznal, že dnes by jednal jinak. Přiznal chybu, to je podstatné,“ míní premiér.

Jurečka podle něj chce objasnit veřejnosti všechny nejasnosti sám. Své vysvětlení se chystá podat ještě v neděli v Otázkách Václava Moravce. Premiérovi již ministr práce údajně vše vyjasnil. „Řekl jsem mu, že on musí získat zpátky ztracenou důvěru. Nebyla projevena dostatečná empatie, Marian Jurečka je si toho vědom,“ řekl Fiala, který nezvažuje Jurečkovo odvolání.

„Kdybych měl pocit, že nemá být vicepremiérem, tak bych potřebné kroky udělal. Vrhá to ale stín na ministerstvo a naši vládu, s tím se musí něco udělat,“ shrnul předseda vlády.

Ministr Jurečka se odpovědi na otázky kolem vánočního večírku svého resortu už více než dva týdny vyhýbá. Mlčí i jeho mluvčí. Podle informací MF DNES vánoční večírek na resortu neskončil ve 21 hodin, jak uvedl ministr, ale Jurečka sám se na něj dokonce po jednání vlády po střelbě vrátil.

Dva zdroje MF DNES – jejichž totožnost redakce z pochopitelných důvodů neuvádí, protože jde o Jurečkovy podřízené – tvrdí, že Jurečka se po jednání vlády na večírek vrátil, a to zhruba v půl jedenácté večer. Dokonce – shodně podle obou – se snažil i mírnit konflikt, který na večírku vznikl.

Střelec začal střílet na fakultě minutu před patnáctou hodinou. Právě v patnáct hodin začal vánoční večírek ministerstva. Policie poprvé o střelbě informovala na sociální síti X v 15:17, o půl hodiny později už ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) varoval, že situace je vážná a jede na místo.

Minutu před tři čtvrtě na šest večer oznámil mluvčí vlády Václav Smolka, že se mimořádně sejde vláda. Její členové a členové bezpečnostní rady státu přiznávají, že informace o střelbě měli prakticky okamžitě. Jurečka se přesto ve středu začal vymlouvat, že o střelbě až do 19. hodiny nevěděl.