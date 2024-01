ANALÝZA: Potvrzení pozice, nebo „silný signál“? Co letos čeká Fialovu vládu

Od ledna mají opět podražit energie, zástupci řetězců informovali ministra zemědělství, že poměrně významně i potraviny a v souvislosti se začátkem vládního konsolidačního balíku podraží vlastně tak nějak úplně všechno. Přesto nic z toho nejspíš nebude mít vliv na stabilitu Fialovy vlády a soudržnost vládní koalice opírající se dnes o pohodlnou většinu 109 hlasů ve Sněmovně.

Pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné okolnosti, očekávat se nejspíš nedají ani žádné velké změny ve složení Fialova kabinetu. A pokud vůbec, neměly by přinést žádné větší rozpory do soukolí pěti stran vládní koalice. Na pevnost jejich propojení by pak neměly mít vliv ani výsledky voleb do Evropského parlamentu, do vedení krajů a do Senátu, jakkoli mohou zvýšit napětí a tlak na koaliční lídry v čele s Petrem Fialou. Ale popořádku.