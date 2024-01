Jurečka je definicí papalášství, měl by okamžitě odstoupit, vyzývá opozice

Ministr práce Jurečka v neděli v České televizi zopakoval svou omluvu a dodal, že nesprávně vyhodnotil situaci a zvolil špatnou komunikaci.

Večírek ministerstva vyvolal značnou kritiku. Pokračoval v době, kdy byly známy tragické události, při nichž ozbrojený útočník zabil 14 lidí a dalších 25 zranil. Kritické reakce vyvolala i omluva Jurečky, protože přišla pozdě a uváděl v ní, že by večírek rozpustil dříve, pokud by již o tragických následcích věděl. Členové vlády však měli informace už několik hodin.

„Když zkombinujete papalášství a elitářství, je z toho pan ministr Jurečka. V devatenáct hodin věděla celá Evropa, co se stalo. Jak je možné, že to nevěděl člen Bezpečnostní rady státu? Nevím, jaký argument k rezignaci by měl ještě zaznít. Pan premiér řekne, že je mu to líto. Mně je líto obětí a jejich rodin. Pana Jurečky mi líto není,“ řekl v neděli na CNN Prima NEWS předseda stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Problém s komunikací pak Jurečkovi vyčetl předseda SPD Tomio Okamura. „Hlavní problém je to, že se neřekla pravda. To je celé. Marian Jurečka se do toho zamotal. Kdyby na začátku řekl, jak to bylo, už to mohlo být vyřešené,“ míní předseda hnutí.

Měl by Jurečka rezignovat kvůli návratu na večírek po střelbe FF UK? Ano 84 %(447 hlasů) Ne 16 %(85 hlasů)

Návrat na večírek

Ministr Jurečka v neděli znovu zopakoval, že večírek na svém resortu ukončil ještě před mimořádným jednání vlády. V atriu ministerstva podle něj zůstala asi třicítka lidí, za kterými se po jednání vrátil.

Do současné doby ministr informaci, zda se na večírek vrátil, tajil. Poslankyně hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová přitom tuto odpověď považuje za důležitou.

„Jednoduchá otázka, pane ministře Jurečko. Vrátil jste se oslavovat na vánoční večírek po zasedání vlády 21. prosince? Jestli odpověď bude znít ‚Ano, vrátil‘, měl byste rezignovat!“ vyzývá jej poslankyně.

S výzvou k rezignaci se přidal také předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta. „Ministr Jurečka musí rezignovat. Jeho lží a výmluv ohledně večírku v den střelby už bylo dost. A to ještě připomínám byznys a dotace jeho rodiny v rezortu zemědělství,“ uvedl na síti X bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Šlachta.

(Tichá) podpora koaličních partnerů

Zastání však našel předseda lidovců v předsedovi vlády Petru Fialovi, který už v neděli dopoledne uvedl, že odvolání Jurečky nezvažuje. „Kdybych měl pocit, že nemá být vicepremiérem, tak bych potřebné kroky udělal. Vrhá to ale stín na ministerstvo a naši vládu, s tím se musí něco udělat,“ řekl stručně premiér Fiala.

Předsedové koaličních stran se rozhodli tuto situaci nekomentovat. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, předseda hnutí STAN Vít Rakušan či předseda Pirátů Ivan Bartoš se k jednání ministra Jurečky nevyjádřili prozatím nikde.

Ministr nicméně zvažuje, že svou rezignaci sám nabídne, a to údajně už několik měsíců. „Debatu otevřu v lednu na jednání celostátního výboru,“ upřesnil Jurečka s tím, že výbor zasedne 25. ledna.

Střelec začal střílet na fakultě minutu před patnáctou hodinou. Právě v patnáct hodin začal vánoční večírek ministerstva. Policie poprvé o střelbě informovala na sociální síti X v 15:17, o půl hodiny později už ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) varoval, že situace je vážná a jede na místo.

Minutu před tři čtvrtě na šest večer oznámil mluvčí vlády Václav Smolka, že se mimořádně sejde vláda. Její členové a členové bezpečnostní rady státu přiznávají, že informace o střelbě měli prakticky okamžitě. Jurečka se přesto ve středu začal vymlouvat, že o střelbě až do 19. hodiny nevěděl.