Třetí vlnu si nemůžeme dovolit riskovat, říká Babiš. Přiznal letní chybu

„Bohužel čísla neklesají tak rychle, což je dáno poměrně vysokou mobilitou, ochotou dodržovat opatření i tím, že lidé se nechtějí nechat testovat nebo jim to znemožňují zaměstnavatelé,“ řekl v rozhovoru Babiš.



S odvoláním na informace od Blatného řekl, že do Vánoc se dostaneme na stupeň 3 podle tabulky epidemiologických opatření PES, ale lepší to asi nebude. Babišův poradce pro zdravotnictví, exministr zdravotnictví Roman Prymula, přitom v Lidových novinách vládě radí, aby otevřela od příštího týdne zatím jen malé obchody, zatímco restaurace a služby ne.

„Nezavírali jsme obchody podle velikosti, ale sortimentu. Ano, nejvíce jsou vidět hypermarkety, ale otevřené jsou rovněž tisíce malých potravin, pekáren, lahůdek, uzenářství nebo vesnických koloniálů. To jen opozice všeho zneužívá ke své prezentaci a stále se ptá, proč tyto obchody jsou otevřené, a tyto ne a proč je to nastaveno tak a ne jinak. Opatření, která děláme, jsou stejná jako třeba v Rakousku,“ uvedl Babiš.

Přiznal, že v létě udělal chybu, že uvěřil v srpnu expertům na zdravotnictví, kdy říkali, že virus slábne, a on to bral jako hotovou věc. „Proto jsem teď velice opatrný,“ říká předseda vlády.

ČSSD z vlády nikdo nevyhazuje, ať se rozhodnou sami

Zda je ještě funkční vládní koalice se sociální demokracií, o tom podle Babiše rozhodne hlasování o státním rozpočtu na příští rok. Sociální demokraté ho nepodpořili v rozpočtovém výboru, když se první místopředseda ČSSD Roman Onderka přidal k opozici.

Pro návrh Piráta Mikuláše Ferjenčíka na zvýšení slevy na dani z 24 840 korun do výše průměrné měsíční mzdy podle Babiše sociální demokraté hlasovali naschvál proto, aby „potopili“ snahu ANO snížit daň z příjmu zaměstnancům na 15 procent.

„Z vlády je nikdo nevyhazuje, takže ať se rozhodnou sami. Nejdřív tím sociální demokracie hrozila kvůli panu Šmardovi, nedávno kvůli panu Prymulovi a teď zase kvůli daním. Když budou chtít odejít, těžko jim v tom zabráním. Pokud by skončili, tak bych se sebral, vzal s sebou na Hrad pět jmen a vláda by pokračovala,“ řekl v rozhovoru pro sobotní Právo premiér Babiš.

Hlasování spolu s ODS pro zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu u zaměstnanců na 15 procent nebyly podle premiéra námluvy pro možnou příští koalici. „Jen jsme společně zrušili daň z nabytí nemovitosti a teď superhrubou mzdu. Škoda, že k tomu ODS nenašla odvahu, když vládla,“ uvedl Babiš.

Za předčasnou označil otázku, zda by zůstal v politice, kdyby se po volbách znovu nestal premiérem. A na otázku, zda by dělal znovu ministra financí pod premiérem Petrem Fialou z ODS, opáčil: „Představivost mám velkou, ale co bude za deset měsíců, se neví.“

Situace se nelepší, rozvolňovat opatření se musí s rozmyslem, míní Babiš: