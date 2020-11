ODS nabízí dohodu. Chce nižší slevu na dani i kompenzaci obcím a krajům

20:09

Při jednání o daňovém balíčku v Senátu budou občanští demokraté prosazovat snížení slevy na dani na poplatníka oproti tomu, co schválila Sněmovna, na 28 800 korun a kompenzaci obcím a krajům. Daň z příjmu by po zrušení superhrubé mzdy měla mít přitom sazby 15 a 23 procent, jak to schválili již poslanci, či 16 a 23 procent, přičemž by se ale nezvýšily daně OSVČ.